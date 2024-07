Australie : Matisse Thybulle recalé pour les Jeux olympiques

Avec quel groupe l’Australie allait-elle rebondir après sa Coupe du monde 2023 ratée et tenter de confirmer sa médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo ? ESPN croit connaître les douze joueurs qui iront à Lille et Paris, et Matisse Thybulle est le grand absent de cet effectif.

Le joueur des Blazers était pourtant présent lors des deux compétitions déjà citées, mais le sélectionneur Brian Goorjian a décidé de s’en passer. Matisse Thybulle et les joueurs concernés ont été informés de ses choix ce jeudi, et l’annonce officielle devrait intervenir ce dimanche.

Pour le reste, c’est du classique. On retrouve Josh Giddey et les anciens puisque huit médaillés de Tokyo rempilent : Josh Green, Dante Exum, Jock Landale, Duop Reath, Patty Mills, Joe Ingles, Matthew Dellavedova et Nick Kay.

Cinquième participation pour le duo Ingles-Mills !

Le nouveau joueur des Bulls plus les médaillés, cela donne donc neuf joueurs. Il en manque trois, qui seront Dyson Daniels, Jack McVeigh et Will Magnay, qui, comme Josh Giddey, découvriront les Jeux olympiques cet été.

Pour Patty Milles et Joe Ingles, c’est une habitude, avec une cinquième participation pour les J.O. qui se profile, ainsi qu’une quatrième pour Matthew Dellavedova.

On le rappelle, l’Australie sera dans la poule A, avec le Canada, et le vainqueur du TQO en Espagne et aussi en Grèce, où Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo vont s’affronter en demi-finale.