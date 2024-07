L’acquisition de Chris Paul ? « Fabuleux » selon Gregg Popovich

Sur le plateau d’ESPN, Mark Jones lui fait remarquer qu’il y a un an, Gregg Popovich se lamentait un peu sur le sujet : « Les Spurs n’avaient pas beaucoup de joueurs capables d’envoyer des passes lobées vers Victor Wembanyama. »

Avec l’arrivée de Chris Paul à San Antonio cet été, le technicien texan devrait avoir moins de souci à se faire. « Il va l’enseigner bien mieux que moi ! Comment je transmets le ballon, et pas seulement comment, également quand et où », se projette le coach, en parlant du 3e meilleur passeur de l’histoire (11 894 passes).

Un meneur de jeu passeur par excellence qui s’est fait connaître pour la qualité de ses offrandes lobées, notamment à l’époque de « Lob City » chez les Clippers, où il gavait de ballons Blake Griffin et DeAndre Jordan.

« Wemby », dont les coéquipiers ont parfois eu du mal à le servir la saison dernière, devrait se régaler. En plus de la formation de ce duo, les Texans ont fait un beau coup en récupérant un autre vétéran, Harrison Barnes.

Plus besoin de répéter « 54 fois la même chose »

« Avoir Harrison et (Chris Paul) entrer dans le cercle à ce stade de leur carrière est vraiment fabuleux pour notre jeunesse », commente Gregg Popovich dont la formation voit sa moyenne d’âge grimper subitement.

Avec eux, les consignes devraient passer plus naturellement. « Je peux dire 54 fois la même chose, encore et encore. Quand un joueur que tu respectes dit la même chose que ce qu’on disait, ça a parfois beaucoup plus de valeur pour le joueur. Donc les avoir à nos côtés va être super », qualifie Popovich.

Ce dernier, en parlant de respect, a déjà gagné celui de Chris Paul depuis longtemps. « Bien sûr, j’admire Pop de loin depuis des années, et lorsque vous êtes dans la ligue depuis un certain temps, comme il l’a été, il y a tellement de respect. Non seulement pour son intelligence, mais aussi pour ce qu’il est en tant que personne, en tant que compétiteur et tout le reste », lâchait l’ancien Warrior à son arrivée.

Ce mariage démarre très bien.

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NOP 78 36 43.0 28.2 84.7 0.8 4.4 5.1 7.8 2.8 2.2 2.4 0.1 16.1 2006-07 NOP 64 37 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.1 17.3 2007-08 NOP 80 38 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NOP 78 39 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NOP 45 38 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NOP 80 36 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.9 2011-12 LAC 60 36 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.6 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 35 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 33 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 32 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32 41.9 35.8 86.2 0.6 4.0 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 32 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHX 70 31 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHX 65 33 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHX 59 32 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GOS 58 26 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 Total 1272 34 47.1 36.9 87.0 0.6 3.9 4.5 9.4 2.4 2.1 2.3 0.2 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.