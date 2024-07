Rouillés en attaque, les États-Unis ont fait parler leur défense

Pas d’explosion offensive de Team USA pour son premier match de préparation face au Canada. Les États-Unis d’Anthony Edwards (13 points) se sont ainsi « contentés » de l’emporter 86-72.

Mais Anthony Davis (10 points, 11 rebonds, 4 contres, 2 interceptions) mettait surtout l’accent sur la défense.

« On sera imbattable » a ainsi répondu le joueur des Lakers, interrogé sur le destin de son équipe aux JO si elle maintient la même intensité défensive que face au Canada. « Offensivement, on a été, pour être honnête, assez nuls. Mais c’est bien parce qu’on a essayé de réaliser les bonnes actions … Par contre, si on se soucie de l’attaque, c’est qu’on est déjà en bonne position. Ce soir, c’est sur le plan défensif que nous avons fait les efforts. »

Sous les yeux de Barack Obama, les Etats-Unis ont ainsi imposé leur impact physique à leurs voisins, et notamment aux arrières adverses. Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray et Andrew Nembhard ont ainsi cumulé 15 points, à un piteux 5/23 au tir. Derrière notamment la présence de Jrue Holiday, titularisé aux côtés de Stephen Curry.

Jrue Holiday n’est jamais en vacances

« Il est l’un des meilleurs défenseurs de la ligue – pas seulement sur le ballon, mais aussi loin du ballon, dans les aides, par son anticipation », explique Steve Kerr. « Je pense que l’une des clés du match a été la pression collective que nos gars ont exercée sur le ballon, et Jrue est évidemment le meilleur dans ce domaine. »

Comme Vincent Collet avec l’Equipe de France, Steve Kerr a placé la défense à la base de son travail en vue des Jeux olympiques de Paris. L’attaque viendra plus tard.

« C’est un bon premier match pour nous », a-t-il déclaré après la rencontre. « Nous commençons tout juste notre préparation, avec quatre jours d’entraînement. On a pu voir que nous étions rouillés sur le plan offensif dès le début. Nous avons commis beaucoup de pertes de balle en première mi-temps, mais j’ai aimé l’intensité défensive et le travail au rebond. C’était un bon premier effort sur la façon dont nous voulons établir le jeu à l’avenir. »

Et parmi les joueurs rouillés, il y avait Joel Embiid, qui a compilé autant de points (5) que de fautes…

« Nous aurions pu être bien meilleurs. Nous n’avons pas pris soin du ballon. Défensivement, nous avons été plutôt bons. C’est donc sur ça que nous allons nous concentrer, et offensivement, ça va venir ».