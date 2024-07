Jamal Murray et les Jeux olympiques, « l’opportunité d’une vie »

Au fil des années, le Canada est monté en puissance pour finir par décrocher une médaille de bronze à la Coupe du monde 2023, ainsi qu’une place pour les Jeux olympiques à Paris cet été. Une première depuis 2000 pour le pays. Pourtant, l’équipe est privée d’un de ses meilleurs éléments depuis un moment : Jamal Murray.

Le meneur de Denver est lui aussi monté en puissance au fil de ses saisons en NBA, au point de devenir une référence à son poste – même en l’absence d’une participation au All-Star Game – et un champion NBA, en 2023.

Dans trois semaines, il sera avec le Canada à Lille puis sans doute Paris, pour une première expérience avec sa sélection nationale depuis presque dix ans et les Jeux panaméricains de 2015. Il avait alors 18 ans. « C’est l’opportunité d’une vie et j’ai de la chance d’être dans cette position, en bonne santé et prêt à jouer », livre-t-il.

Son physique sera surveillé

Surtout que son association avec Shai Gilgeous-Alexander fait fantasmer les fans du Canada. En plus des autres armes du pays. « C’est évident que ça va être fun, mais il y a aussi Dillon Brooks, Lu Dort, Khem Birch, Dwight Powell, Kelly Olynyk, Kyle Alexander… Ce sont tous des amis et je suis impatient de jouer avec chacun dans l’équipe », liste le joueur de Denver.

Quant à son état physique, le même qui avait expliqué son forfait l’année passée après une longue saison en NBA, Jordi Fernandez sera prudent. « Je ne suis pas médecin, je vais m’appuyer sur celui de l’équipe et sur les Nuggets », annonce ainsi le sélectionneur. « Je serai en communication constante et on fera ce qui est le mieux pour lui. On aura un plan, pour l’instant ça va, donc pas de restrictions. »

« Je suis assez en bonne santé pour être là. J’ai essayé de profiter des quelques semaines de repos après les playoffs, et j’ai reposé mon corps et mon esprit pour repartir », conclut en tout cas Jamal Murray.

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.4 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.3 20.0 2023-24 DEN 59 32 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 Total 469 31 45.2 38.0 86.7 0.8 3.0 3.8 4.5 1.8 1.0 2.0 0.4 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.