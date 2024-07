Doc Rivers engage son fils dans le staff des Bucks

Alors que beaucoup critiquent le choix des Lakers d’engager Bronny James, il faut rappeler que le népotisme existe à tous les étages en NBA. Dans le passé, que ce soit dans les effectifs, les staffs ou les organigrammes, on a souvent vu des frères jouer ou travailler ensemble, ou des pères engager un fils. C’est à nouveau le cas aux Bucks puisque Doc Rivers a annoncé que son fils Spencer l’avait rejoint dans le staff de Milwaukee. Rappelons qu’aux Bucks, on a déjà eu les frères Antetokounmpo, mais aussi Lopez. Les affaires de famille, on connaît…

Spencer est âgé de 29 ans, et c’est le frère d’Austin qui a joué pour son père aux Clippers. Ancien joueur universitaire, du côté de UC Irvine, Spencer Rivers a débuté dans le métier la saison passée du côté des Pistons, dans le staff de Monty Williams. Comme souvent, il n’a pas survécu au renvoi du coach, et Doc s’est empressé de l’engager.

Darvin Ham est le premier assistant

L’ancien coach des Clippers et des Sixers en a profité pour finaliser son staff avec Darvin Ham comme premier assistant, épaulé de Vin Baker, Greg Buckner, Pete Dominguez, Dave Joerger, Rex Kalamian, Jason Love, Joe Prunty et donc Spencer Rivers. Pas de Sam Cassell qu’il avait essayé de faire venir.

« Pete Dominguez sera l’entraîneur de l’équipe de Summer League », précise le coach de Milwaukee. « La plupart de nos spécialistes du développement seront ses assistants. Pour le reste, nous en avons terminé. Dave Joerger est de retour. Avec lui, Darvin Ham, Greg Buckner seront les trois sur le banc. Ensuite, Pete et Rex et les autres seront assis derrière le banc ».