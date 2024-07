Draymond Green raconte le moment où Klay Thompson lui a annoncé son départ

C’est la fin d’une ère. Après 12 années à jouer ensemble, le trio Curry-Thompson-Green sera divisé la saison prochaine. Klay Thompson va ainsi rejoindre les Mavericks avec lesquels il a signé un contrat de 50 millions de dollars sur trois ans.

Après Stephen Curry sur les réseaux sociaux, Draymond Green a évoqué, à son tour, le départ de celui avec lequel il a tout gagné. Un départ qui était acté depuis quelques jours.

« Je dois dire que je ne sais pas vraiment ce que je ressens », reconnait Draymond Green. « Klay nous l’a dit la semaine dernière. Je ne sais pas à qui il a tout dit, mais je sais qu’il m’a parlé, je suis presque sûr qu’il a parlé à Steph la semaine dernière, et puis… il a commencé à parler de notre parcours au fil des années : ‘C’était génial. Ce que nous avons fait est si spécial. Toi et Steph, mes frères pour toujours.’ «

Les adieux de Klay Thompson à Draymond Green

Le dernier match de Klay Thompson avec Golden State aura donc été le « play-in » contre les Kings. L’arrière shooteur, dont l’importance chez les Warriors allait continuer de baisser, a préféré aller voir ailleurs.

« Et la conversation commence en quelque sorte comme une petite conversation, et vous vous préparez en quelque sorte, du genre : ‘Mec, dis-le moi. Je sais que ça arrive,’ « explique l’ailier fort des Warriors. « Vous appréciez la conversation, mais pourtant, c’est un de ces moments où quelqu’un prend son temps pour vous surprendre… J’allais au concert de ma fille donc je n’ai pas pu approfondir la conversation comme je l’aurais peut-être voulu, ce qui, je pense, était aussi une bonne chose pour moi parce que quand Klay me l’a dit, je l’ai juste écouté, et ce n’était pas du genre : ‘Hé, nous pourrions finir comme ça’ ou ‘Tu devrais repenser cela.’ «

Ce ne sera pas vraiment la première fois que Stephen Curry et Draymond Green joueront sans Klay Thompson. L’arrière avait raté deux saisons et demie entre 2019 et 2022 à cause des blessures. Mais cette fois-ci, ce sera définitif pour des Warriors qui ont déjà annoncé vouloir retirer son maillot.

« J’étais juste en mode : ‘Wow, d’accord. Félicitations mon frère, je suis content pour toi. C’est génial’, pour évidemment lui assurer que ça ne change rien pour nous. Ça change évidemment sur le terrain, mais les relations seront ce qu’elles sont, et pour toujours » conclut Draymond Green. « La connexion, le lien, car nous sommes tous mentionnés ensemble, cela ne changera jamais. Mais, je n’ai pas vraiment été capable de gérer les émotions… Plus tôt dans la journée, je pense que j’ai peut-être versé quelques larmes, une larme ou deux, juste en restant assis là et en réfléchissant. »