Vasilije Micic a joué les entremetteurs entre Oklahoma City et Nikola Topic

Vasilije Micic a beau avoir quitté Oklahoma City en cours de saison, direction Charlotte, il a visiblement conservé de bonnes relations avec les dirigeants du Thunder.

Au point que le meneur des Hornets a servi de conseiller au manager général d’Oklahoma City, Sam Presti, pour son choix de Draft et la sélection de Nikola Topic. Le dirigeant a expliqué mercredi s’être appuyé sur les conseils de Vasilije Micic pour en savoir plus sur le désormais ex-meneur de l’Etoile Rouge de Belgrade.

« On a sincèrement passé beaucoup de temps avec ‘Vasa’ à parler de ce joueur » en souriait Sam Presti en conférence de presse. L’analyse de Micic était intéressante à plus d’un titre pour le « front office » du Thunder. Outre le parallèle entre les deux Serbes, évoluant sur les lignes arrières et s’appuyant sur un gros QI basket, l’ancien MVP de l’Euroligue a lui aussi connu une grave blessure au genou à 17 ans, alors qu’il venait de débuter chez les pros avec le Mega Vizura, devenu Mega MIS et club de Topic lors de la première moitié de la saison 2023-2024. Nikola Topic devrait être absent toute la saison, le temps de se remettre de sa déchirure au ligament.

« Je crois que tout le monde sait ce que l’on pense de Micic, il a une telle connaissance du basket » précisait Sam Presti. « Pouvoir lui parler, pas seulement du joueur qu’est Topic, mais aussi ce qu’il traverse à son âge, c’était important aussi d’un point de vue de l’empathie. »

Sam Presti praised the unique and important insight that Vasa Micic had on Nikola Topić as a player, fellow Serbian and going through an injury as a younger player. pic.twitter.com/BQaj7tAglQ

— Michael Martin (@MichaelOnSports) June 27, 2024