Giannis Antetokounmpo a rejoué avec la Grèce

Touché au mollet gauche le 9 avril, dans les derniers instants de la saison régulière, Giannis Antetokounmpo avait manqué le premier tour des playoffs face à Indiana. Plus de deux mois après, l’intérieur des Bucks a enfin pu finir sa rééducation et rejoué, avec la Grèce.

Il était prévu qu’il soit présent dans le groupe du TQO, qui commence dans quelques jours pour aller chercher une place pour les Jeux olympiques de Paris.

Et on l’a vu en tenue dans un match amical contre les Bahamas. Une rencontre largement dominée par les Grecs (102-75), durant laquelle Giannis Antetokounmpo a joué 14 minutes. Le temps pour lui de marquer 14 points et de prendre 5 rebonds.

Une première étape avant le tournoi de pré-olympique, à Athènes, où les Grecs devront s’en sortir face à la République dominicaine, l’Égypte, la Slovénie de Luka Doncic, la Croatie et la Nouvelle-Zélande. C’est l’ambition du MVP des Finals 2021.

« La seule chose qui me motive, ce sont les Jeux olympiques. Que nous jouions contre Team USA ou contre une autre équipe n’a aucune importance. Je veux juste y être et permettre à mes enfants de me voir jouer là-bas », annonçait-il récemment.