Les Jeux olympiques de Paris 2024 approchent à grand pas et Nike fait le nécessaire pour être à la hauteur de l’événement. De nombreuses paires ont déjà bénéficié d’un coloris « olympique » ou aux couleurs de Team USA.

Voici cette fois deux modèles signatures parées aux couleurs de la bannière étoilée avec la Nike Ja 1 de Ja Morant et la KD 17 de Kevin Durant. La Ja 1 de Ja Morant, qui regardera la compétition à la télé, bénéficie ici d’une tige en bleu marine entre mesh et cuir, contrastée par un « Swoosh » blanc. Les finitions en rouge et blanc sont présentes sur la semelle et également au niveau du col et de la languette.

La KD 17 de Kevin Durant, sélectionné pour sa part avec Team USA, adopte un coloris plus clair, avec une tige blanche assortie de renforts latéraux en TPU allant du bleu marine au rouge. La semelle extérieure ressort en bleu marine et rouge, tandis que le logo du joueur apparaît sur la languette en bleu marine sur fond blanc.

Les deux paires baptisées « USA » sont annoncées pour le 1er juillet aux Etats-Unis, à 120 euros pour la Ja 1, et 150 pour la KD 17.

(Via NiceKicks)