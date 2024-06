Les Wizards dévoilent leur nouveau maillot « Statement Edition »

Après le Jazz qui a retrouvé ses montagnes sur le maillot, il y a quelques semaines, c’est au tour des Wizards de présenter leur nouvelle tunique pour la saison prochaine. En plus du maillot blanc lorsque Bilal Coulibaly et ses coéquipiers joueront à domicile et le rouge à l’extérieur, Washington pourra alterner avec ce tout nouveau maillot « Statement Edition« .

C’est la fin du maillot bleu avec la bande rouge au-dessus de la poitrine qui existait depuis 2014 lorsque adidas équipait encore la Grande Ligue. Avec ce nouveau maillot, les Wizards souhaitent rendre hommage au « district of Columbia » et à son drapeau, qui reprend les armoiries de la famille de George Washington. On distingue ainsi les deux larges bandes rouge et les trois étoiles sur le torse. Le tout sur un fond bleu foncé.

Le clin d’œil au drapeau de Washington D.C. se poursuivra sur le short puisque les deux barres et les trois étoiles figureront également au niveau de la jambe droite. On note au passage que le sponsor n’évolue pas, et que ce sera toujours Robinhood, une plateforme de services financiers.