Puma s’est décidé à lancer un sixième coloris de la Scoot Zeros pour boucler la saison 2023-2024, la première de Scoot Henderson sous les couleurs des Blazers.

La tige de cette version « Pred » se décline entre deux notes de violet, une partie supérieure en rouge et des contours en noir. La semelle apparaît également en rouget, violet et noir, donnant à l’ensemble un petit côté « Raptor » à cette Scoot Zeros « Pred »(ator).

Le modèle de Scoot Henderson est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers pour le prix de 110 euros.

Notre verdict de la Scoot Zeros

A l’image de l’année rookie de Scoot Henderson, la Scoot Zeros peine à démarrer. Les qualités sont pourtant là, pour le joueur comme pour sa première chaussure signature.

La chaussure n’est pas exceptionnelle sur le plan technique, propre à un modèle d’entrée de gamme vendu à partir de 110 euros, avec une semelle « minimale » qui offre pourtant un assez bon compromis, et un design fait pour attirer l’attention.

On reconnaît là une certaine inspiration née de la « success story » de LaMelo Ball avec la MB.03, que Puma a essayé de retranscrire avec le rookie des Blazers. Le résultat n’a peut-être pas été au rendez-vous, mais cette version « Zero » profitera sans doute à l’avenir, dans la suite de la collaboration entre Puma et Scoot Henderson, tout en espérant voir ce dernier se rapprocher d’un destin de « franchise-player » plutôt que de sixième homme.