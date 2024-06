L’architecte du 18e titre des Celtics, c’est lui ! Ancien coach des Celtics, Brad Stevens a formé Jayson Tatum et Jaylen Brown, et lorsqu’il a pris la suite de Danny Ainge comme président, c’est encore lui qui est allé chercher Derrick White, Kristaps Porzingis, Jrue Holiday, et qui a bien sûr nommé Joe Mazzulla. Brad Stevens est le Red Auerbach de son époque à Boston, et au milieu du champagne et des confettis, il a défendu Jayson Tatum et Jaylen Brown.

« Je trouve que les critiques sont stupides, et donc je m’en fiche », a-t-il lancé. « Je suis d’accord avec Jaylen sur ce point. Ces deux-là ont accompli plus que la plupart des jeunes de 25 et 26 ans, et la seule raison pour laquelle ils ont été critiqués, c’est parce qu’ils jouaient encore en mai et en juin. Comme l’a dit un de mes bons amis, je préfère être dans le coup et me faire arracher les tripes plutôt que d’être nul. Et ces deux-là sont très bons depuis longtemps. »

En sept ans, le duo Brown-Tatum a atteint au minimum la finale de conférence à cinq reprises

Jayson Tatum et Jaylen Brown ont subi les mêmes critiques que LeBron James lorsqu’il amenait les Cavaliers loin en playoffs ou jusqu’en finale, sans gagner. En conférence de presse, Jaylen Brown avait aussi évoqué les critiques.

« Avec Jayson, nous avons traversé beaucoup de choses. Cela fait maintenant sept ans que nous jouons ensemble. Nous avons vécu beaucoup de choses, des défaites et des attentes. Les médias ont dit toutes sortes de choses : qu’on ne pouvait pas jouer ensemble, qu’on ne gagnerait jamais… Nous avons tout entendu. Mais nous en avons simplement fait abstraction et nous avons insisté. »

Depuis qu’ils jouent ensemble, Jaylen Brown et Jayson Tatum ont disputé sept campagnes de playoffs ensemble. Leur bilan : un titre NBA, une finale NBA perdue et trois finales de conférence.