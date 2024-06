Après avoir été blanchi par la justice, Terrence Shannon Jr. peut penser à la Draft

LeBron James y est allé de son message sur X/Twitter. Il faut dire que la nouvelle est importante pour Terrence Shannon Jr, innocenté lors d’un procès pénal après des accusations de viol.

To my Young Terrance Shannon Jr! Love and Salute you! Proud of you!! God is Good!

The apologies should be 30X louder than the hate he got but we know how it goes. Anyways back to the regular scheduled program.

Great days ahead! ☀️☀️☀️✨✨✨

— LeBron James (@KingJames) June 14, 2024