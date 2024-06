La Tatum 2 met la lumière sur Dongdan

On attendait un Jayson Tatum étincelant pour attaquer cette finale NBA après une campagne de playoffs à l’Est où l’ailier des Celtics a alterné le bon et le moins bon. Force est de constater que JT continue de se chercher face aux Mavs, avec deux premiers matchs compliqués au tir, à 12/38 en cumulé !

Pour le côté étincelant, c’est donc sur les pieds de Jayson Tatum qu’il a fallu se pencher, avec un nouveau coloris de la Tatum 2 mis en lumière à l’occasion du Game 1. Baptisé « Next Stop Dongdan », celui-ci rend hommage au tournoi streetball organisé chaque été dans le quartier de Pékin appelé Dongdan.

La partie supérieure de la tige, principalement en violet, est complétée par des touches de bleu turquoise et de rose. Les logos « Jumpman » et du joueur ressortent en bleu ciel sur la languette, le talon et la semelle. L’ensemble, symbolisant un coucher de soleil à Dongdan, repose sur une semelle extérieure blanche.

Plus d’infos à venir quant à une éventuelle date de sortie de cette JT2 « Next Stop Dongdan ».

(Via Nick DePaula)