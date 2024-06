Rudy Tomjanovich ému aux larmes de recevoir le « Chuck Daly Award »

Double champion NBA avec les Rockets dans les années 1990, Rudy Tomjanovich fait partie des meilleurs entraîneurs de son époque et le syndicat des coachs le met à l’honneur avec le « Chuck Daly Lifetime Achievement Award », décerné chaque année –depuis 2009– aux meilleurs techniciens de l’histoire.

« J’étais sous le choc, car c’était complètement inattendu » confie-t-il, à propos de l’appel de Rick Carlisle, le président de la NBCA, qui l’a fait pleurer. « Je n’ai jamais pensé au fait d’être considéré pour ce trophée. Quand il me l’a annoncé, je dois avouer que ça m’a touché et que ça m’a ému. C’était très émouvant parce que c’était tellement surprenant… »

« Remporter des titres n’est pas facile, comme beaucoup le savent » réagit justement Rick Carlisle. « Rudy a mené différents types d’équipes au titre : une en tant qu’outsider, une avec des attentes plus élevées, et il y a aussi l’équipe olympique, quand c’était devenu très difficile de gagner les JO. Rudy avait une façon de rendre ça facile, alors que la plupart d’entre nous savait que ce n’était pas le cas. »

La revanche d’un mal-aimé

Trente ans après le premier de ses deux titres à Houston, Rudy Tomjanovich succède donc à Rick Adelman, récompensé en 2023, et c’est ce dimanche soir, en marge du Game 2 entre les Celtics et les Mavericks, qu’il va recevoir ce prestigieux trophée. Lui qui avait eu le privilège de connaître une « merveilleuse et gratifiante » entrée au Hall of Fame en 2021.

Champion au grand coeur, qui a toujours mis l’accent sur le travail –si possible bien fait– au cours de ses carrières de joueur (cinq fois All-Star s’il vous plaît !), assistant puis coach, « Rudy T. » était un véritable passionné qui a donc connu ses plus belles heures sur un banc, dans le Texas (56% de victoires en saison régulière et 57% en playoffs).

« Figure spéciale dans l’histoire » de la ligue aux yeux de Rick Carlisle, qui lui trouve beaucoup de similitudes avec Chuck Daly, un entraîneur également auteur d’un back-to-back et vainqueur d’une médaille d’or olympique, Rudy Tomjanovich admet pourtant qu’il ne s’imaginait pas recevoir autant de distinctions après sa carrière.

« C’est miraculeux » considère-t-il ainsi, sans doute parce que la reconnaissance est venue assez tardivement. « J’étais une personne tellement humble et timide… Je ne suis pas quelqu’un de conflictuel, un militaire, mais j’aime tellement le jeu que je l’ai étudié. J’adorais trouver comment faire pour qu’un groupe de gars devienne le meilleur possible et je ne peux pas croire que moi, en restant moi-même et sans jouer un rôle, j’y suis parvenu. »