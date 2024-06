La Croatie privée de Bojan Bogdanovic pour le TQO

À moins d’un mois du début des tournois de qualification olympique (TQO), on connaît la pré-sélection de la Croatie pour cette étape nécessaire pour rallier Paris 2024.

Avant de réduire sa liste à 12 noms, Josip Sesar a d’abord convoqué 17 joueurs, parmi lesquels Ivica Zubac (Clippers) et Dario Saric (Warriors), mais aussi l’ancien « NBAer » Mario Hezonja ou encore le naturalisé Jaleen Smith.

En revanche, et c’est bien la principale absence de cette pré-sélection, on n’y retrouve pas Bojan Bogdanovic, leader offensif habituel de l’effectif croate. Opéré du pied et du poignet le mois dernier, l’ailier des Knicks n’est pas suffisamment rétabli et, par conséquent, il va devoir encourager ses compatriotes de loin.

Engagée dans le TQO à Athènes (Grèce), la Croatie ne partira pas favorite afin de décrocher son billet pour les prochains Jeux olympiques car, outre la Grèce donc, la Slovénie se trouvera sur son chemin. Sans oublier la République dominicaine, l’Égypte et la Nouvelle-Zélande, dans une mini-compétition à six pays de laquelle s’extirpera une seule nation, reversée ensuite dans le groupe de l’Australie et du Canada aux JO.