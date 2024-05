Anthony Edwards frustré par l’attaque des Wolves

Certes, Kyrie Irving et surtout Luka Doncic ont été magnifiques (36 points chacun) dans ce Game 5, mais ce qui a permis aux Mavericks de s’imposer largement à Minnesota, ce sont aussi les difficultés offensives des Wolves. Anthony Edwards et ses coéquipiers ont trop souvent peiné à trouver le chemin du cercle.

« On n’a jamais réussi à produire notre jeu collectivement durant toute la série, pas même un match », juge l’arrière après la défaite dans cette cinquième manche. « C’est l’aspect principal. Dans les deux séries précédentes, il y a eu un moment où la machine tournait, où on mettait des tirs. Pas là. »

Si on regarde les chiffres, les Wolves ont pourtant été un poil plus adroits derrière l’arc face aux Mavericks que durant la série contre Denver (36 contre 35%). Néanmoins, l’impression visuelle a été différente. Et pour les joueurs aussi visiblement.

« On ne possède pas la meilleure attaque »

« On n’a pas mis les tirs dans cette série, à 3-pts, ça nous a fait mal. Leur plan a fonctionné puisqu’on n’a rien mis. On a eu les mêmes tirs que dans les deux autres séries. Ce n’est pas tombé dedans », insiste Anthony Edwards. « Leur dimension physique nous a gênés. Ils nous ont empêchés de faire ce qu’on voulait », poursuit Chris Finch.

L’arrière All-Star le dit lui-même, Minnesota ne possède pas « la meilleure attaque. On est une équipe défensive ». Sauf qu’à ce niveau, les manques et les shoots parfois douteux des Wolves sont un boulet au pied. Surtout face à une formation de Dallas qui, elle, a toujours des solutions offensives avec Luka Doncic et Kyrie Irving.

Meilleure défense de la ligue durant la saison régulière, les Wolves étaient une attaque moyenne (16e en matière d’efficacité) et c’est là que la marge de progression est la plus grande. « Malheureusement, ça vient avec une défaite, mais j’imagine que oui », répond le All-Star quand on lui demande si cette série est une bonne expérience pour la suite. « C’est la première fois qu’on était à ce niveau, moi le premier. On reviendra. »

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.9 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 Total 302 34 44.6 35.3 79.3 0.7 4.5 5.2 4.1 2.1 1.4 2.8 0.6 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.