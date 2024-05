Dereck Lively II déjà de retour ?

Le Game 4 à Dallas devait être celui de la consécration et du « sweep » pour Dallas. Il a en fait permis de mettre en lumière l’importance de la rotation intérieure des Mavs, où un certain Dereck Lively II a beaucoup manqué. Pire, c’est son bourreau, Karl-Anthony Towns, auteur d’un coup de genou involontaire au niveau de sa nuque, qui a brillé dans le « money-time » pour faire triompher Minnesota et redonner espoir à toute une franchise.

« C’est vrai que c’est un élément important de notre défense et de notre attaque, donc il nous manque beaucoup », a reconnu Luka Doncic à l’issue du Game 4 de mardi soir.

Dallas s’est donc donné une opportunité de le récupérer dès le Game 5 ce soir en faisant passer son statut comme « questionable » (« incertain ») dans la nuit, afin de pouvoir le qualifier si le joueur se sent capable de retourner dans l’arène. Le fait qu’il n’ait pas été contraint de passer par un protocole commotion cérébrale ouvrait la porte à un retour assez rapide. Ce sera donc peut-être pour ce soir, même si ce sera au staff médical, en accord avec le principal intéressé, de prendre une décision. Il faudra bien peser toutes les options, notamment en vue d’un potentiel Game 6 sous haute tension à Dallas en cas de défaite ce soir.

Avec le retour de Maxi Kleber lors du dernier match, celui de Dereck Lively II pourrait donner davantage d’armes à Jason Kidd et aux Mavs pour essayer de contenir le trio Towns-Gobert-Reid.

Dereck Lively II Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DAL 55 24 74.7 0.0 50.6 2.5 4.4 6.9 1.1 2.6 0.7 0.9 1.4 8.8 Total 55 24 74.7 0.0 50.6 2.5 4.4 6.9 1.1 2.6 0.7 0.9 1.4 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.