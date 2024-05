Lancée il y a un peu plus de trois ans maintenant, la nouvelle collection « Nike GT » compte bien prendre sa part de lumière durant les Jeux olympiques de Paris. Celle-ci regroupe différents modèles mettant l’accent sur plusieurs aspects de profils de basketteur, comme la Nike GT « Jump », axée sur l’amorti et le confort.

Il y a déjà eu la Nike GT Cut 3 « Community of Hoops », en clin d’œil au prochain rendez-vous parisien, et donc maintenant cette Nike GT Jump 2 « Safari », attendue autour des JO. La référence au monde olympique est moins évidente puisque la tige est recouverte d’un « imprimé animal » en noir et blanc, avec un « Swoosh » également en noir et blanc. L’ensemble est complété par des finitions en vert clair et orange au niveau de la semelle intermédiaire.

La Nike GT Jump 2 « Safari » est annoncée pour cet été au prix de 195 dollars.

Notre verdict de la Nike Air Zoom GT Jump 2 Avec la version « Jump » de la série « Air Zoom GT », Nike a voulu pousser l’aspect confort à son paroxysme et a poursuivi sur cette idée pour cette Nike Air Zoom GT Jump 2. Comme on pouvait s’y attendre, le résultat est certes très confortable et très agréable. Mais les efforts consentis offrent-ils un gain de confort significatif par rapport à d’autres modèles ? La question demeure. On peut se dire qu’une mousse Nike React sur toute la longueur agrémentée de quelques gadgets dont la marque à la virgule a le secret aurait pu tout aussi bien faire l’affaire. Les points positifs sont nombreux, mais tout reste question de compromis, et aussi du profil de joueur pour lequel ce modèle semble plus destiné, davantage sur de grands gabarits, plus en recherche de maintien sur le haut du pied, de rebond, mais aussi de confort, plutôt que sur des caractéristiques explosives, même si on a également de petits gabarits utiliser la GT Jump 2…

(Via SneakerNews)