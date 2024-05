Victor Wembanyama : « Il va falloir innover et Vincent Collet le sait »

C’est près du quartier Pablo-Picasso de Nanterre, une ville où il a grandi et est passé professionnel, que Victor Wembanyama est apparu ce samedi, en compagnie de ses compatriotes Bilal Coulibaly et Dominique Malonga, les nouvelles recrues de Jordan Brand.

L’occasion pour « Wemby » de dévoiler, au cours de cet événement organisé par son équipementier Nike, le nouveau maillot que portera l’Equipe de France lors des Jeux olympiques. Sans manquer, non plus, de nous partager son excitation à un mois du rassemblement des Bleus qui donnera le coup d’envoi de l’échéance « Paris 2024 » (26 juillet – 11 août).

Victor Wembanyama avec le nouveau maillot de l’équipe de France pour les JO 2024. Très sérieux. pic.twitter.com/tftIXhMJdg — Florian Benfaïd (@FlorianBenfaid) May 18, 2024

Le nouveau porte-drapeau du basket français

Vous êtes de retour en France et on imagine que c’est quelque chose qui vous fait plaisir ? D’autant que vous pouvez mesurer la nouvelle dimension que vous avez prise ici…

Bien sûr, mais ce qui me fait le plus plaisir, c’est cette énergie qui se dégage autour du sport et du basket en particulier. Le fait que [les fans] crient mon nom, c’est du bonus, [ça permet] de savoir que je participe à créer un tel engouement. Mais ce que j’aime le plus, c’est vraiment de voir la joie réunie autour d’une chose que j’aime.

Quel est votre programme jusqu’au rassemblement du 17 juin ?

Mon programme, ce sera de m’entraîner à San Antonio en attendant de retrouver l’Equipe de France. Je ne pense déjà qu’à ça.

Un mot sur l’échéance olympique à la maison, qui approche à grands pas ? Vous qui souhaitez tirer le basket français vers le haut…

J’en rêve depuis très longtemps. Ça va être beaucoup de plaisir. […] Ça représente énormément pour moi. Sportivement bien sûr, mais aussi pour montrer au public français, et aux jeunes notamment, toute l’importance que peut prendre le basket en France dans les années à venir. Dans ma vision des choses, il y a autant à faire sur le terrain qu’en dehors.

« On va jouer avec un profil d’équipe qui sera différent de tout ce qu’a connu l’Equipe de France par le passé »

Vous êtes justement présent dans la liste élargie de Vincent Collet…

Je suis très heureux d’en faire partie. Ce sera un honneur de, je l’espère, pouvoir partager le terrain avec ceux qui ont déjà pu vivre plusieurs campagnes internationales.

Quelles sont vos discussions avec le sélectionneur ? Sur la construction du jeu de l’équipe, par exemple.

Les discussions ont eu lieu très en amont, pour se connecter et ne pas commencer à travailler seulement [lors du rassemblement]. Disons que ce que je retrouve et j’apprécie, c’est que l’on a tous de l’ambition en termes de résultats et de plan de jeu. On sait que l’on va jouer avec un profil d’équipe qui sera différent de tout ce qu’a connu l’Equipe de France par le passé, donc il va falloir innover et Vincent le sait. Par contre, je n’ai pas participé à la constitution de l’équipe ni du plan de jeu, mais je sais que Vincent m’impliquera dès le premier entraînement.

Que vous inspire ce statut de nouveau patron des Bleus, qui vous est destiné ?

Ça m’inspire de l’impatience, même si je ne pense pas que ce soit mon étiquette. Je viens pour apprendre de certains des meilleurs joueurs de l’histoire de l’Equipe de France et je n’ai aucun doute sur le fait que les responsabilités sur le terrain seront réalistes et [viendront d’elles-mêmes]. Je sais que l’on veut utiliser toutes nos armes et que mes coéquipiers seront prêts à me donner autant de responsabilités que nécessaire. Mais je ne viens pas pour être le patron de ceux qui ont cinq, six ou sept campagnes internationales dans les jambes.

Propos recueillis à Nanterre

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 Total 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.