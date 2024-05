Mike Malone rassuré par le dernier entraînement de Jamal Murray

Tous les yeux étaient rivés sur Jamal Murray hier lors du dernier entraînement avant le Game 7. Touché au coude droit dès le début du Game 6 suite à un écran de Rudy Gobert, le meneur canadien avait rendu un inquiétant 4/18 au tir et ne se présentait pas pour ce match décisif dans les meilleures conditions, physiques et mentales.

Or la séance d’hier a permis à Jamal Murray de montrer qu’il s’était remis de sa blessure. Après avoir participé à la totalité de l’entraînement, il est même resté sur le terrain pour faire du rab sur des sessions de tir extérieurs avec l’aide d’un assistant pour le contester. De quoi rassurer Mike Malone, qui a vu un joueur « affamé ».

« Il se sent très bien », a répondu le coach de Denver après l’entraînement. « Il avait l’air très affamé aujourd’hui. On dirait qu’il n’a pas mangé depuis deux jours. J’espère qu’il en sera de même demain ».

Le baromètre de la série

Mike Malone sait bien sûr l’important d’avoir son chef d’orchestre à son meilleur niveau pour disputer un Game 7, d’autant plus dans cette série face aux Wolves où il a fait office de baromètre. Sur les trois victoires des Nuggets, il a en effet tourné à près de 20 points de moyenne avec 50% de réussite au tir, dont 42% à 3-points. Dans les trois défaites, ses stats au tir ont sérieusement piqué du nez, avec 11.7 points par match à 26% au tir.

Son coach a également conscience de l’importance de ces rendez-vous décisifs, qui décident du destin d’une saison. Depuis 2019, ce sera d’ailleurs le cinquième Game 7 pour le trio Murray-Jokic-Malone, qui en a déjà gagné quatre. En résumé, il n’y aura pas de place pour la moindre approximation…

« Le message est simple. Les Game 7, c’est génial. il faut en profiter. Avec Jamal et Nikola, on a participé à quatre de ces matchs en six ans de playoffs. C’est pour ça qu’on travaille si dur, pour avoir l’avantage du terrain, devant les meilleurs supporters de la NBA. Et on sait que dans un Game 7, chaque possession compte. Il n’y aura pas de ‘Désolé c’est de ma faute’ demain », a précisé Mike Malone, qui compte donc sur un grand Jamal Murray.

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.4 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.3 20.0 2023-24 DEN 59 32 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 Total 469 31 45.2 38.0 86.7 0.8 3.0 3.8 4.5 1.8 1.0 2.0 0.4 17.5

