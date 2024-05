Une magnifique Air Zoom GT Jump 2 pour Shaedon Sharpe

Alors qu’il fêtera ses 21 ans le 30 mai prochain, Shaedon Sharpe a reçu un joli cadeau en avance de la part de Nike qui vient de sortir une Nike Air Zoom GT Jump 2 à son nom ! C’est un bel accomplissement pour le showman des Blazers,

La tige reprend les couleurs des Blazers avec une base rouge complétée par du noir. On retrouve également des touches dorées comme sur le « Swoosh ». Les clins d’oeil au joueur canadien de Portland sont nombreux, comme l’inscription « Shae » figurant sur la languette avec les contours d’une feuille d’érable en rouge sur fond noir, ou le slogan « Imma catch whoever in the way ! » à l’intérieur de la languette, en noir sur fond rouge.

La Nike Air Zoom GT Jump 2 « SS Shaedon Sharp » est déjà disponible sur Basket4Ballers, au prix de 220 euros.