Bogdan Bogdanovic se frotte les mains à l’idée d’affronter Team USA

S’il a été au niveau sur le plan individuel, Bogdan Bogdanovic ne pouvait que tirer un bilan décevant de sa saison avec les Hawks après la défaite dès le premier match de play-in face à Chicago. Au moment de se présenter devant la presse pour la dernière fois avant de partir en vacances, l’arrière serbe a livré un constat honnête sur la performance d’Atlanta sur cet exercice 2023-2024 galère qui s’est encore achevé par une déception. L’épopée de 2021 semble tellement loin !

« Cela n’a pas été une saison réussie. Notre objectif était plus élevé, mais c’est le sport qui est comme ça. Je suis fier de la façon dont on s’est battu et dont on a travaillé dur. Même si quelques joueurs ont eu une bonne saison, on n’a pas trouvé de moyen de gagner ni de nous comporter comme une équipe », a-t-il déploré.

L’entame de rêve face aux « Avengers »

S’il devrait observer une période de vacances bien méritée, Bogdan Bogdanovic se projette aussi déjà sur la prochaine échéance et pas des moindres puisque ce sont les Jeux olympiques qui se profilent. Finaliste de la dernière Coupe du Monde remportée par l’Allemagne, la Serbie va elle aussi débarquer à Paris avec de grandes ambitions. Les Serbes ne vont pas tarder à rentrer dans le vif du sujet puisqu’ils affronteront Team USA dans le groupe C, pour leur premier match du tournoi ! Ne reste plus qu’à gérer trois mois d’attente, car l’envie, elle, est déjà là !

« Je suis déjà motivé pour les Jeux olympiques. C’est un événement particulier, quelque chose de spécial. Je ne crois pas qu’on reverra un jour ces types de joueurs ensemble pour représenter et se battre pour Team USA. Certains y seront pour la dernière fois. Donc ce serait vraiment plaisant d’y aller et de pouvoir jouer contre eux. Ce sera probablement un match différent, mais j’ai hâte. Je dois rester prêt », a-t-il ajouté.

Les Serbes seront d’autant plus motivés après avoir manqué les Jeux olympiques de Tokyo en 2021, et à l’idée de se mesurer aux Américains mais aussi aux autres nations fortes du basket mondial, entre l’Allemagne, la France, l’Espagne, mais aussi l’Australie… En 2019, c’est également la Serbie qui avait enterré Team USA lors de la Coupe du monde en match de classement.

« Il y a deux ans, nous avions pour but de nous qualifier pour la Coupe du monde. Quand on a réussi ça, on a eu pour but de se qualifier pour les Jeux Olympiques, c’est toujours comme ça, chasser constamment la qualification. Maintenant qu’on est aux Jeux olympiques, on doit se battre pour une médaille. Les Jeux, c’est l’événement principal, et je suis enthousiaste à l’idée d’y participer. J’ai hâte de retrouver les gars et m’amuser », a-t-il poursuivi.

Quoi de mieux qu’un duel face aux « Avengers » pour attaquer la compétition ? Rendez-vous est d’ores et déjà pris le 28 juillet prochain au stade Pierre Mauroy de Villeuneuve d’Ascq.

Bogdan Bogdanovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 78 28 44.6 39.2 84.0 0.4 2.5 2.9 3.3 2.2 0.9 1.6 0.2 11.8 2018-19 SAC 70 28 41.8 36.0 82.7 0.6 2.9 3.5 3.8 2.0 1.0 1.7 0.2 14.1 2019-20 SAC 61 29 44.0 37.2 74.1 0.4 3.0 3.4 3.4 2.2 1.1 1.7 0.3 15.2 2020-21 ATL 44 30 47.3 43.8 90.9 0.5 3.2 3.6 3.3 2.3 1.1 1.2 0.3 16.4 2021-22 ATL 63 29 43.1 36.8 84.3 0.5 3.5 4.0 3.1 2.1 1.1 1.1 0.2 15.1 2022-23 ATL 54 28 44.7 40.6 83.1 0.4 2.6 3.1 2.8 1.6 0.8 1.2 0.3 14.0 2023-24 ATL 79 30 42.8 37.4 92.1 0.7 2.8 3.4 3.1 2.3 1.2 1.4 0.3 16.9 Total 449 29 43.8 38.4 84.3 0.5 2.9 3.4 3.3 2.1 1.0 1.4 0.3 14.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.