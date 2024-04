La reconstruction des Raptors prendra le temps qu’il faudra…

« J’ai la sensation que quelque chose m’a été enlevé quand on a gagné le titre. Mon objectif est d’en remporter un autre ici. Je suis concentré à 100% là-dessus. » Masai Ujiri a gravi l’Everest avec les Raptors en 2019, avec un titre historique et mémorable, mais la chute a été rude.

En quelques mois, Kawhi Leonard est parti vers les Clippers, la pandémie a freiné la franchise, qui a été exilée loin de Toronto et du Canada, avant les départs de Nick Nurse et Fred VanVleet l’été dernier. Cette saison encore, il y a eu du changement avec des échanges – Pascal Siakam n’est plus là – et surtout 25 victoires seulement.

Un processus de trois à six ans ?

Cet exercice a été difficile, plus encore que celui de 2022/23, mais le président des Raptors n’est pas aussi sévère qu’en avril 2023, quand il n’avait pas ménagé ses critiques sur son groupe.

« Vivre une telle saison, c’est compliqué pour tout le monde, mais on voit le bon côté des choses », assure le dirigeant. « Le sport, ce sont des cycles et notre franchise va en traverser plusieurs, qui seront différents. Pour l’instant, on doit prendre les choses positives et construire dessus pour avancer. »

Le message est clair : après des années réussies avec DeMar DeRozan, Kyle Lowry puis Kawhi Leonard, où les playoffs étaient au rendez-vous chaque année (2014-2020), puis des saisons bien plus pénibles ensuite, les Raptors viennent désormais d’entrer en reconstruction depuis quelques mois. Pour combien de temps ?

« Parfois, les reconstructions peuvent prendre entre trois et six ans. Parfois, ça va plus vite », répond Masai Ujiri. « On va voir comment se déroule ce processus, on va utiliser notre instinct. Mais la patience sera de mise avec cette équipe. »

Trouver les bons éléments autour de Scottie Barnes

Tout ceci se fera autour d’un duo Darko Rajakovic – Scottie Barnes. « On a lui a donné de mauvaises cartes et c’est notre faute. Mais en dehors des résultats, je trouve que Darko a fait un incroyable travail », précise le président de la franchise concernant la première saison de son nouvel entraîneur.

« Je veux que nos fans sachent à quel point c’est difficile d’avoir des joueurs comme Scottie. On est heureux de pourvoir repartir de zéro avec Scottie de notre côté », poursuit-il. « Trouver des Scottie Barnes, c’est dur et on a de la chance d’avoir un très bon jeune joueur pour construire autour de lui. »

Pour l’entourer le mieux possible, il faudra aussi réussir des coups sur le marché. Ce qui n’est pas le point fort des Raptors ces derniers temps. L’exemple de Dennis Schroder, recruté puis transféré en quelques mois, le prouve parfaitement. « Ces deux dernières années, on n’a pas été bon dans l’évaluation des free agents. On doit faire mieux dans ce domaine, à 100%, pour trouver des joueurs », admet en conclusion Masai Ujiri.