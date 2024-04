Trae Young à 100% pour le play-in

A l’instar d’un Brandon Ingram chez les Pelicans, Trae Young est revenu sur le fil pour disputer la fin de la saison régulière, et désormais le « play-in ». Absent des parquets depuis le 23 février après s’être fait opérer d’une déchirure d’un ligament de l’auriculaire de la main gauche, le nouveau meilleur passeur de l’histoire des Hawks sera en tenue mercredi soir face aux Bulls.

« Je me sens beaucoup mieux. J’ai pu jouer beaucoup plus lors du dernier match. Même entre les matchs, j’ai pu améliorer ma condition physique. Je m’assure de pouvoir jouer autant de minutes en saison régulière que pour ces matchs de play-in », a-t-il déclaré.

Alors que Saddiq Bey, Jalen Johnson et Onyeka Okongwu vont manquer à l’appel, le meneur des Hawks pourra donc jouer 35 minutes, voire plus mercredi. Même s’il n’a que trois matchs dans les jambes (et deux double-double à Charlotte et Indiana ce dimanche), l’objectif sera de donner le maximum pour créer la surprise.

Capable de s’adapter au groupe

« Comme je l’ai déjà dit, c’est juste quelque chose qui n’a rien de différent de ce que nous avons traversé au cours de l’année » rappelle Quin Snyder. « Avec les gars qu’on a, ils doivent être prêts et jouer à un haut niveau. On ne peut pas se lamenter sur ce genre de choses. Donc on sera prêt ».

Pour Trae Young, pas question de tirer à nouveau la couverture à lui. Il sera davantage question d’équilibre d’équipe et d’efficacité dans ce collectif.

« Je peux m’adapter. Je peux jouer n’importe quel style de basket, avec qui que ce soit », a-t-il ajouté. « Bien sûr, il faut jouer avec les cartes qui te sont distribuées. C’est ma mentalité. J’ai toujours le sentiment qu’on peut gagner avec les joueurs qu’on a. Donc je vais aller sur le terrain et essayer d’y arriver ».

Peut-être s’agira-t-il de son dernier match avec les Hawks puisque plusieurs médias font état d’un transfert cet été…