Trae Young a le record de Doc Rivers dans son viseur

Ce dimanche, les deux meilleurs passeurs de la NBA se défient dans une rencontre Pacers – Hawks décisive pour le Top 6 de la conférence Est. Face à face, Tyrese Haliburton et Trae Young, All-Stars cette saison. Pour le premier, la victoire est impérative pour espérer conserver cette 6e place, voire même finir 5e. Pour le second, il s’agit d’un match de préparation avant le « play-in » face aux Bulls. Young vient seulement de reprendre la compétition, et sans doute que son temps de jeu sera encore limité. A moins que Quin Snyder ne l’encourage à battre un record de franchise.

Ce dimanche, Trae Young peut devenir le meilleur passeur de l’histoire des Hawks. Pour l’instant, le meneur All-Star a distribué 3 856 passes en carrière. C’est dix de moins que le record de franchise détenu par un certain Doc Rivers. Entre 1983 et 1990, l’actuel coach des Bucks avait cumulé 3 866 passes sous le maillot d’Atlanta.

Une progression constante, d’année en année

« C’est vraiment quelque chose que je ne prendrais pas pour acquis », a déclaré Young samedi. « Je serais heureux d’y parvenir et Doc en avait plaisanté à ce sujet avec moi lors du All-Star Weekend. C’était amusant, et ce serait donc sympa ».

En carrière, Young tourne à 9.5 passes de moyenne, et il a la particularité d’avoir toujours amélioré sa moyenne, de saison en saison. Lors de son année rookie, il avait tourné à 8.1 passes par match, et cette année, il affiche 10.8 pds de moyenne !