Tyrese Haliburton décroche le record de passes des Pacers sur une saison

Meilleur passeur de la ligue cette saison, Tyrese Haliburton s’est offert un record de franchise face au Thunder. Ses 11 passes dans cette rencontre lui permettent en effet de dépasser les 713 offrandes de Mark Jackson en 1997/98. Voici le All-Star à 714 passes cette saison.

« Il est bon dans ce domaine. Il sait lire le jeu et avoir de l’impact sans simplement marquer », glisse Pascal Siakam. « Il est défini par la victoire et pas par les points », confirme Rick Carlisle. « Il ne doit jamais l’être par ses points car c’est un maître pour faciliter le jeu pour ses coéquipiers. »

Le coach des Pacers est bien placé pour comparer son All-Star avec l’ancien joueur d’Indiana et de New York. Il était assistant de Larry Bird sur le banc d’Indiana lors de la saison 1997/98.

« Mark était un grand joueur. Un des deux ou trois meilleurs passeurs de l’histoire pendant un moment », rappelle l’entraîneur, Mark Jackson étant le sixième meilleur passeur de l’histoire derrière John Stockton, Jason Kidd, Chris Paul, LeBron James et Steve Nash. « C’était un véritable maître et Tyrese a beaucoup de qualités similaires. La vision, le sens du timing, savoir quand et comment donner la balle. »

Meilleur passeur de la NBA

« C’est un truc vraiment cool à réussir », commente Tyrese Haliburton sur ce record de franchise. « Cela témoigne de l’intensité de notre attaque et de la réussite au tir de mes coéquipiers. C’est ça le plus important. Il n’y a pas de passes décisives si les joueurs ne mettent pas de tirs. J’ai la chance de jouer avec des gars formidables, ce qui rend les choses faciles. »

Ses coéquipiers lui rendent également hommage. « C’est un des meilleurs passeurs que j’ai vus, si ce n’est le meilleur », affirme T.J. McConnell. « Il fait 10 passes les yeux fermés. Moi, pour faire 10 passes, j’ai besoin de toute mon énergie, lui fait ça à volonté. C’est un tel passeur, qui rend notre équipe meilleure. »

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 2023-24 IND 65 32 47.5 36.8 86.1 0.5 3.4 3.9 11.0 1.1 1.2 2.3 0.7 20.3 Total 256 33 47.8 39.5 85.8 0.7 3.0 3.7 8.7 1.3 1.5 2.3 0.6 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.