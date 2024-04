Jared Butler s’installe à Washington

La fin de saison en roue libre des Wizards profite à Jared Butler, car la franchise de la capitale a annoncé avoir signé l’arrière sur plusieurs années (en coupant dans le même temps Isaiah Livers). Sans qu’on connaisse toutefois les garanties associées.

Jusqu’alors, il disposait seulement d’un « two-way contract » après avoir réalisé une bonne Summer League en juillet dernier (20.0 points, 4.3 passes, 2.0 rebonds et 1.8 interception à 50% au tir, 48% à 3-points et 89% aux lancers-francs).

À 23 ans, le 40e choix de la Draft 2021 s’offre donc un peu de stabilité en NBA du côté de Washington, après ne pas avoir réussi à s’installer dans l’Utah et dans l’Oklahoma lors des deux dernières saisons (malgré son statut de MOP du Final Four NCAA avec Baylor en 2021).

Cette année, Jared Butler a alterné passages en G-League avec les Capital City Go-Go (18.6 points, 7.0 passes, 3.1 rebonds et 1.6 interception à 47% au tir, 35% à 3-points et 91% aux lancers) et en NBA avec les Wizards évidemment (5.6 points, 2.9 passes et 1.3 rebond à 48% au tir, 29% à 3-points et 90% aux lancers-francs).

Cela fait désormais un mois qu’il s’est réellement installé dans la rotation de Brian Keefe, avec une vingtaine de minutes de temps de jeu moyen.

Jared Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 UTH 42 9 40.4 31.8 68.8 0.1 1.0 1.1 1.5 1.1 0.4 0.8 0.2 3.8 2022-23 OKC 6 13 46.9 50.0 0.0 0.2 0.5 0.7 1.3 0.8 0.8 0.8 0.0 6.2 2023-24 WAS 35 13 49.0 31.3 88.5 0.2 1.1 1.3 2.9 1.3 0.7 1.2 0.2 5.6 Total 83 11 45.0 33.1 81.0 0.2 1.0 1.1 2.1 1.2 0.6 1.0 0.2 4.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.