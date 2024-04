Le défi des Pacers : éviter le « play-in »

Il ne reste plus que six petits matchs aux Pacers pour consolider et valider leur accès direct aux playoffs. Actuellement sixième de l’Est, les coéquipiers de Tyrese Haliburton ont l’avantage d’avoir leur destin entre les mains, et ils peuvent viser plus haut et décrocher l’avantage du terrain, mais aussi tomber… à la 8e place !

Comme à l’Ouest, la situation de l’Est est particulière et serrée, des Cavaliers (3e) aux Sixers (8e), les équipes se tiennent en cinq victoires, et Indiana est au milieu de ce « ventre mou », alors que l’équipe n’a plus atteint les playoffs depuis… 2021. La large victoire face aux Nets pourrait rassurer, mais Rick Carlisle est très méfiant. Car les deux formations se retrouvent à Brooklyn, dès mercredi.

« Il y a évidemment eu beaucoup de bonnes choses dans ce match, mais nous aurons un véritable défi mercredi vu comment ça s’est déroulé » réagit le coach des Pacers, en faisant référence à l’expulsion de Jalen Smith. « Il y avait de l’électricité dans l’air et tout ce genre de choses. Ce sera un très bon test. Il reste six matchs, il se passe tellement de choses… Oublier les bonnes habitudes peut vraiment vous affecter lors du prochain match. Nous devons être attentifs et nous devons corriger beaucoup de ces choses. »

Et quand Rick Carlisle parle d’être « attentifs » ou d’éviter « d’oublier les bonnes habitudes« , c’est parce que les Pacers sont capables du meilleur comme du pire. Le meilleur, c’est ce bilan de 4v-1d face aux Bucks. Le pire, ce sont les deux défaites face aux Blazers cette saison.

Une « finale » face au Heat

Finalistes de la NBA Cup, les Pacers doivent donc d’abord regarder dans leur rétro, avant d’envisager de viser plus haut. Cela commence par ce déplacement à Brooklyn mercredi soir, mais la suite sera plus compliquée avec la réception du Thunder, qui bataille pour la 1ère place à l’Ouest, et le Heat, 7e. Ce sera peut-être la « finale » pour la 6e place puisque le vainqueur de ce match décrochera le « tie-breaker » en cas d’égalité.

Les Pacers ont donc leur destin entre les mains, et une victoire face au Heat, qui pourrait verrouiller leur 6e place, leur permettra de se concentrer sur la suite, et un possible avantage du terrain. Pour l’instant, les Cavaliers et les Knicks sont 3e et 4e, mais avec seulement deux et une victoire de plus que les Pacers.