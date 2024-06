Buddy Hield satisfait d’avoir quitté le brouillard d’Indianapolis

« Je sais simplement qu’à un moment de la saison, je me suis dit qu’il fallait que je parte. » Buddy Hield a quitté Indiana pour Philadelphie le jour de la « trade deadline », quelques heures après les éloges de ses coéquipiers, qui voulaient le voir rester chez les Pacers.

Comment en est-on arrivé là ? Le shooteur, en fin de contrat à l’issue de la saison, voulait prolonger mais la franchise de l’Indiana avait visiblement d’autres envies.

« On avait demandé très tôt, mais quand l’équipe ne veut pas vous prolonger, on sait comment ça marche. C’est le jeu », résume-t-il à Yahoo Sports. « Ils disaient vouloir me signer puis ça ne s’est pas fait. Les conversations ne se poursuivent pas au téléphone. C’est comme parler à un mur, sans que personne ne réponde. Après, on est sous contrat, donc on doit l’honorer. Il faut venir travailler au quotidien et être professionnel. Mais l’ambiance était différente. »

Comme il allait être libre cet été, pourquoi ne pas finir à Indiana ? C’est la deuxième raison qui a poussé Buddy Hield à vouloir partir : son temps de jeu. S’il a participé à tous les matches avant son transfert, il était dans un brouillard. Remplaçant au début de la saison, il fut réintégré au cinq majeur courant novembre et jusqu’à Noël, avant de retrouver le banc. En plus de son statut changeant, ses minutes étaient fluctuantes.

« Ce qui était le plus difficile à gérer, c’était l’indécision », confirme-t-il. « C’est comme pour les matches. On avait beaucoup d’extérieurs et on ne savait jamais qui allait jouer, quelle décision Rick Carlisle allait prendre, qui serait titulaire ou pas. Je sais qu’à un moment, ils n’étaient pas très chauds me concernant. Il y a eu beaucoup de décisions à prendre sur les joueurs qui allaient jouer ou pas. »

Un amour réciproque

Comme sa prolongation n’était plus d’actualité et qu’il n’était pas placé dans les meilleures conditions pour briller et se montrer avant de négocier un contrat durant l’intersaison, le nouveau shooteur de Philadelphie a donc accepté de partir. Sans rancune.

« Ne vous méprenez pas : j’ai adoré jouer avec cette équipe, c’était très agréable. J’étais heureux d’être avec ces jeunes. Mais il y avait une décision à prendre et le GM Chad Buchanan a pris la meilleure pour lui et pour moi », glisse-t-il.

Des compliments renvoyés par le coach des Pacers. « J’adore Buddy. J’aurais aimé le garder, toute la franchise aurait aimé, et on aurait pu. Cela aurait été égoïste de la part de la franchise et pas la meilleure chose pour lui. Cette franchise, et c’est très bien, traite les joueurs avec respect et elle prévient quand un transfert est proche d’aboutir », souligne le coach d’Indiana. « J’ai adoré travailler avec lui pendant deux ans, c’est un véritable professionnel. J’ai de l’affection pour lui. Il est dans une situation où il est titulaire et joue beaucoup. Je lui souhaite le meilleur. »

Buddy Hield Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 * All Teams 82 23 42.6 39.1 84.2 0.4 2.9 3.3 1.5 1.4 0.5 1.2 0.1 10.6 2016-17 * NOP 57 20 39.3 36.9 87.9 0.3 2.6 2.9 1.4 1.4 0.3 0.8 0.1 8.6 2016-17 * SAC 25 29 48.0 42.8 81.4 0.6 3.5 4.1 1.8 1.4 0.8 2.1 0.1 15.1 2017-18 SAC 80 25 44.6 43.1 87.7 0.7 3.2 3.8 1.9 1.9 1.1 1.6 0.3 13.5 2018-19 SAC 82 32 45.8 42.7 88.6 1.3 3.7 5.0 2.5 2.5 0.7 1.8 0.4 20.7 2019-20 SAC 72 31 42.9 39.4 84.6 0.8 3.8 4.6 3.0 2.3 0.9 2.3 0.2 19.2 2020-21 SAC 71 34 40.6 39.1 84.6 0.4 4.3 4.7 3.6 2.5 0.9 1.8 0.4 16.6 2021-22 * All Teams 81 31 40.6 36.6 87.4 0.8 3.5 4.4 2.8 2.3 0.9 1.9 0.3 15.6 2021-22 * SAC 55 29 38.2 36.8 87.0 0.8 3.2 4.0 1.9 2.1 0.9 1.6 0.3 14.4 2021-22 * IND 26 36 44.7 36.2 88.6 0.9 4.2 5.1 4.8 2.7 1.0 2.4 0.4 18.2 2022-23 IND 80 31 45.8 42.5 82.2 0.8 4.2 5.0 2.8 2.0 1.2 1.7 0.3 16.8 2023-24 * All Teams 84 26 43.6 38.6 88.1 0.7 2.5 3.2 2.8 2.0 0.8 1.2 0.5 12.1 2023-24 * IND 52 26 44.3 38.4 84.8 0.7 2.6 3.2 2.7 2.0 0.8 1.2 0.6 12.0 2023-24 * PHL 32 26 42.6 38.9 92.3 0.8 2.3 3.2 3.0 2.1 0.8 1.3 0.3 12.2 Total 632 29 43.4 40.0 86.0 0.8 3.5 4.2 2.6 2.1 0.9 1.7 0.3 15.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.