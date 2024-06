Opéré, Jakob Poeltl pourrait manquer toute la fin de saison

Touché au petit doigt de la main gauche et sorti sur blessure dès la fin de la première mi-temps dimanche face à Charlotte, Jakob Poeltl a subi une intervention chirurgicale à New York deux jours plus tard.

La franchise de Toronto n’a pas précisé la durée de l’absence de son pivot autrichien, titulaire au poste 5 et élément important du dispositif de Darko Rajakovic. Puisqu’il reste cinq semaines de saison régulière, ce n’est pas certain qu’on le revoie sur les terrains cette saison, et le staff médical parle d’une absence à durée indéterminée.

Voilà qui va considérablement compliquer la tâche des Raptors dans l’objectif d’accrocher le Top 10 à l’Est alors que Scottie Barnes a également dû passer sur le billard lundi pour une fracture de la main gauche. Pour l’instant, les Raptors estiment qu’il est trop tôt pour dire si Scottie Barnes est « out » pour le reste de la saison ou pas. Comme Jakob Poeltl, on ne serait pas étonné que le staff décide de les garder à l’infirmerie pendant les cinq semaines à venir, en fonction des résultats.

Alors que les troupes de Darko Rajakovic comptent cinq victoires de moins que le 10e, Atlanta, elles vont entamer un « road trip » de quatre matchs qui commence ce soir à Phoenix. Le tout sans Scottie Barnes et Jakob Poeltl donc, mais aussi Bruce Brown et Ochai Agbaji, touchés aux genoux.

Jakob Poeltl Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 54 12 58.3 0.0 54.4 1.4 1.6 3.1 0.2 2.1 0.3 0.5 0.4 3.1 2017-18 TOR 82 19 65.9 50.0 59.4 2.0 2.8 4.8 0.7 2.6 0.5 1.0 1.2 6.9 2018-19 SAN 77 17 64.5 0.0 53.3 2.3 3.0 5.3 1.2 1.6 0.4 0.6 0.9 5.5 2019-20 SAN 66 18 62.4 0.0 46.5 2.0 3.7 5.7 1.8 1.9 0.6 0.8 1.4 5.6 2020-21 SAN 69 27 61.6 0.0 50.8 3.2 4.8 7.9 1.9 2.5 0.7 1.2 1.8 8.6 2021-22 SAN 68 29 61.8 100.0 49.5 3.9 5.5 9.3 2.8 3.1 0.7 1.6 1.7 13.5 2022-23 * All Teams 72 27 62.9 0.0 59.2 3.3 5.8 9.1 2.7 2.7 0.9 1.7 1.2 12.5 2022-23 * SAN 46 26 61.6 0.0 60.5 3.3 5.7 9.0 3.1 2.6 0.8 2.1 1.1 12.1 2022-23 * TOR 26 27 65.2 0.0 56.9 3.2 5.9 9.1 2.2 3.0 1.2 1.1 1.3 13.1 2023-24 TOR 50 26 65.6 0.0 55.1 2.9 5.7 8.6 2.5 3.0 0.7 1.5 1.5 11.1 Total 538 22 63.1 50.0 53.8 2.6 4.1 6.7 1.7 2.4 0.6 1.1 1.3 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.