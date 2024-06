Gregg Popovich : « Devin Vassell va devenir un sacré joueur ! »

Ce soir, Devin Vassell croise la route de Tyrese Haliburton. Alors que le meneur des Pacers est devenu l’un des meilleurs joueurs à son poste, et carrément titulaire au All-Star Game, l’arrière des Spurs n’a pas encore fait décoller sa carrière. Pourtant, c’est bien lui que les Spurs avaient sélectionné en 11e position de la Draft 2020, laissant les Kings récupérer Tyrese Haliburton.

Un choix que les Spurs n’ont semble-t-il jamais regretté puisque l’automne dernier, la direction lui a offert un contrat de 146 millions de dollars sur cinq ans ! C’est le genre de contrat qu’on réserve habituellement aux jeunes All-Stars, et Decin Vassell en est loin, même s’il affichait 18.5 points de moyenne dans sa 3e saison, écourtée après une grosse blessure au genou. Mais il progresse, et il vient de signer son meilleur mois en carrière avec 22.5 points de moyenne à 49% aux tirs, dont 43% à 3-points.

« Il a franchi un nouvel échelon. Il va devenir un sacré joueur, et on le voit » assure Gregg Popovich. « Il fait partie de ces joueurs, qui grâce à toutes nos stratégies de formation, commencent à se montrer. Il défend mieux. Il prend des rebonds. Il devient agressif. Il pénètre dans la peinture, il trouve des coéquipiers, il tire à 3-points en transition. Il a vraiment amélioré son jeu ».

Devin Vassell s’est amélioré, et il est devenu plus régulier. En février, il atteint la barre des 20 points à 8 reprises en 12 matches. Alors que les yeux sont braqués sur Victor Wembanyama , Devin Vassell a planté 28 points dans la victoire face au Thunder, et distribué 9 passes. C’est son record personnel.

Pour Devin Vassell, son prochain axe de progression passe par l’attaque du cercle. « Il faut que je trouve d’autres moyens de marquer, en allant au cercle, et non plus en m’appuyant uniquement sur les 3-points » prévient-il. « Désormais, quand les tirs à 3-points ne rentrent pas, je n’insiste pas car je sais que je peux aller au cercle ».

Un « pick-and-roll » inversé avec Victor Wembanyama

En parallèle, il lui faut travailler son jeu à deux avec Victor Wembanyama. Ce sera l’une des clés du retour au sommet des Spurs dans les années à venir.

« On en parle en permanence » assure Devin Vassell. « Il fait toujours la bonne lecture, il voit au-dessus de tout le monde. Si je suis en train de m’ouvrir au cercle, il me voit avant même que je sache que je suis ouvert. Mais ce n’est pas qu’avec moi. Il le fait avec Tre, il le fait avec plusieurs d’entre nous. Et il nous met dans la bonne position. C’est un peu fou. J’en parlais avec des membres de ma famille. Je n’aurais jamais pensé que je poserais un jour un écran pour quelqu’un qui fait 2m20 ! Cela n’a pas vraiment de sens pour moi, honnêtement. Mais nous en tirons toujours quelque chose de positif, alors nous allons continuer à le faire. »