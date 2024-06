Le cinq majeur des Suns fait exploser les Lakers

Comme ils se suivaient au classement, respectivement aux 8e et 9e places de l’Ouest, les Suns et les Lakers avaient besoin de l’emporter dans cette rencontre à horaire avancé. Tant pour creuser l’écart que pour le réduire à l’approche du sprint final de cette saison régulière.

Finalement, la logique a été respectée car c’est la mieux classée des deux équipes, à savoir Phoenix, qui a fait chuter (123-113) la moins bien classée, Los Angeles donc, à l’issue d’un match maîtrisé. Permettant à la franchise de l’Arizona de grimper d’un rang (7e) et de faire reculer les « Purple & Gold » d’un cran (10e), en attendant les autres affiches de la journée.

Pour se faciliter la tâche, et cette partie, les Suns se sont appuyés sur Kevin Durant (22 points, 7 passes, 5 rebonds) et Devin Booker (21 points, 9 passes) bien sûr, mais surtout sur Grayson Allen (24 points), Royce O’Neale (20 points, 10 rebonds) et Jusuf Nurkic (18 points, 22 rebonds, 7 passes). Un apport conséquent de leur cinq majeur, auquel LeBron James (28 points, 12 passes, 7 rebonds), Anthony Davis (22 points, 14 rebonds, 3 interceptions), D’Angelo Russell (20 points, 7 passes) n’ont pu répondre, malgré plusieurs tentatives de rapproché vaines.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Phoenix frappe d’entrée et ne relâche pas l’étreinte. Auteurs d’un 45-28 sur le seul premier quart-temps, les Suns n’ont pas connu de retard à l’allumage, bien au contraire, et ils ont pu capitaliser tout l’après-midi sur ce démarrage réussi. Faisant parler leur domination à l’intérieur (14 rebonds offensifs, pour 22 points en seconde chance) dans le sillage de Jusuf Nurkic, et disposant de nombre de solutions autour de Kevin Durant et Devin Booker pour punir les Lakers de loin (12/22 à 3-points pour Grayson Allen et Royce O’Neale). Un succès aussi autoritaire que bénéfique pour la confiance que des hommes de Frank Vogel.

– Los Angeles jamais vraiment menaçant. Contraints de courir après le score du début à la fin, les Lakers ont logiquement été battus par une équipe des Suns bien plus solide, appliquée et armée collectivement. Étonnamment, et sans Bradley Beal, ce n’est pas le duo Durant/Booker qui les a le plus pénalisés, mais bien l’apport des « role players » que sont Jusuf Nurkic, Grayson Allen et Royce O’Neale. Offensivement, les « Purple & Gold » n’étaient pas nécessairement mauvais, mais ils étaient juste à la rue défensivement, et notamment sous le cercle. Ce qui les a handicapés tout le match quand ils espéraient recoller.

– Duel historique au scoring. Au rayon des statistiques insolites, celle concernant aujourd’hui LeBron James et Kevin Durant vaut le détour. À eux deux, ils cumulaient 68 194 points en saison régulière à l’entre-deux et c’est tout simplement le total le plus élevé de l’histoire entre deux adversaires, « LBJ » et « KD » faisant mieux que les 67 331 points de Michael Jordan et Karl Malone en février 2003. Rendez-vous la saison prochaine pour améliorer davantage cette marque ?

