Largement leaders, les Celtics visent encore le niveau supérieur

Il reste encore 25 matchs à disputer aux Celtics en saison régulière, et les hommes de Joe Mazzulla ne sont pas loin d’avoir déjà validé la première place de la conférence Est.

Avec 45 victoires pour seulement 12 défaites, Jayson Tatum et sa troupe ont ainsi fait le trou par rapport à Cleveland (36-19) et leurs poursuivants. Il y a d’ailleurs plus d’écart entre les Celtics et les Cavaliers qu’entre les Cavaliers et le Heat (31-25), actuellement à la 8e place de la conférence…

En tête de l’Ouest, les Wolves (40-17) sont moins loin, mais l’écart est également assez large.

« C’est simplement comme ça que la saison se déroule » relativise Al Horford sur cette échappée. « Nous avons en quelque sorte tenu bon, nous avons continué à travailler sur certaines choses. Il est évident que les Sixers ont des blessés, que les équipes ont des problèmes différents, donc tout cela entre en ligne de compte ».

Le sage du vestiaire explique que Joe Mazzulla cherche perpétuellement à pousser ses joueurs, pour aller chercher des moyens de s’améliorer. Et que c’est l’heure « de vraiment passer à un autre niveau ». Mais lequel ?

« C’est une bonne question » sourit Al Horford. « Mais j’ai le sentiment qu’on n’est pas encore là où on pourrait être. Et c’est une bonne chose. »

Un « Net Rating » qui dépasse les +10 !

Que ce groupe ait encore une marge de progression a de quoi inquiéter la concurrence, alors que les Celtics affichent la meilleure attaque (121.2 points inscrits sur 100 possessions) et la 3e défense (110.7 points encaissés sur 100 possessions). Et donc très logiquement le meilleur « Net Rating » avec +10.5 points sur 100 possessions.

S’ils tiennent ce rythme, ils deviendront la 13e équipe de l’histoire à afficher un « Net Rating » supérieur à +10, après les Bucks de 1971 et 1972, les Lakers de 1972, les Bulls de 1992, 1996, 1997, les Celtics de 2008, les Cavaliers de 2009, les Warriors de 2015, 2016 et 2017 ainsi que les Spurs de 2016.

C’est logiquement synonyme de succès, puisque 8 des 12 équipes ayant affiché un tel « Net Rating » en saison régulière ont remporté le titre dans la foulée. Mais ce n’est pas automatique, les Bucks de 1972, les Cavaliers de 2009, les Warriors de 2016 et les Spurs de 2016 ayant eux mordu la poussière en playoffs.

« Quand il s’agit des playoffs, rien de tout cela n’a vraiment d’importance », assure d’ailleurs Jaylen Brown. « J’ai l’impression que tout va se jouer sur les matchups, sur le fait de jouer dur. Évidemment, l’avantage du terrain est essentiel, mais quand vous entrez dans le vif du sujet, vous devez gagner des matches, quel que soit votre classement. En fait, la pression est encore plus forte (comme première tête de série). Mais nous sommes une équipe expérimentée. Nous avons déjà connu ce genre de situation et je pense que nous sommes prêts. »