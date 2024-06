Steve Kerr paiera la future amende de Lester Quinones

Quelques minutes avant le début du match entre les Warriors et les Hornets, la nouvelle est tombée : Steve Kerr va prolonger son contrat avec Golden State pour deux saisons et 35 millions de dollars. Le coach est donc désormais aligné avec Stephen Curry et Draymond Green, tous deux sous contrat jusqu’en 2026.

« C’est incroyable », a réagi l’intérieur. « Je ne voulais pas finir mes saisons ici avec un autre coach. On ne peut pas remplacer ce qu’il a apporté à cette franchise, les victoires. Il a ce qu’il mérite. »

Brandin Podziemski ajoute de son côté que 35 millions de dollars, « c’est beaucoup d’argent. Il a clairement mérité de gagner ça. Il a gagné quatre titres avec ce groupe, avec l’objectif d’en remporter un cinquième ».

Un geste pour le plus petit salaire des Warriors

Et si le rookie a parlé de cette prolongation, c’est parce que Steve Kerr va déjà sortir le chéquier. Pas pour lui, pour Lester Quinones. C’est ce dernier qui s’est retrouvé au centre de l’embrouille en fin de rencontre, qui a permis à Draymond Green de tailler un costume à Grant Williams. « Il nous a dit qu’il allait payer pour Lester », glisse Podziemski.

Les arbitres ont sanctionné Lester Quinones avec deux fautes techniques, et par une expulsion. Comme le barème est fixé à 2000 dollars la faute technique (pour les cinq premières de la saison) et au même tarif pour l’expulsion, le joueur se retrouve avec 6000 dollars d’amende à payer. Pour un Green, un Stephen Curry ou autre, ça n’aurait même pas été ressenti sur le compte en banque.

Mais Quinones, qui vient d’avoir un vrai contrat avec Golden State, est le joueur le moins bien payé de l’équipe avec 548 000 dollars pour cette saison. Comme il deviendra le coach le mieux payé de l’histoire de la ligue la saison prochaine et que Lester Quinones n’est pas vraiment à l’origine de l’échauffourée, Steve Kerr pouvait bien faire ce geste.