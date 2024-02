Les Suns annoncent la (re)naissance de leur équipe de G-League

C’est fait. Les 30 franchises NBA vont désormais posséder une équipe affiliée en G-League. En effet, seuls les Suns manquaient à l’appel mais on savait qu’ils travaillaient à la naissance de leur équipe. C’est maintenant officiel, avec la création d’une 32e équipe dans ce championnat, considéré comme l’antichambre de la NBA.

« Avoir une équipe de G-League à Phoenix était une de mes priorités comme propriétaire. Et c’est un outil vital pour développer nos joueurs et nos coaches », déclare Mat Ishbia dans un communiqué. « On est honoré d’accueillir Mat Ishbia et les Suns en G-League », ajoute le président de la G-League, Shareef Abdur-Rahim.

Il faut désormais lui trouver une identité visuelle (dévoilée au printemps) ainsi qu’un nom et, clin d’œil de l’histoire, les Suns vont utiliser la même procédure que lors de la naissance de l’équipe NBA en 1968.

C’est-à-dire que ce sont les fans qui décideront du nom de cette équipe de G-League.

Ils peuvent par conséquent proposer des noms via un site internet, jusqu’au 28 février. Celui qui aura envoyé le nom qui sera finalement retenu gagnera des billets pour la première saison de la nouvelle équipe ainsi que 1 000 dollars.

On rappelle que Phoenix a déjà eu une équipe affiliée en G-League, les Northern Arizona Suns, de 2016 à 2021, avant que l’ancien propriétaire du club, Robert Sarver, ne décide de la revendre aux Pistons.