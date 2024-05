Jaden Springer, la recrue surprise des Celtics

Que les Celtics soient allés chercher Xavier Tillman, ce n’était pas vraiment une surprise puisque la direction cherchait un intérieur. En revanche, l’arrivée de Jaden Springer, le soir de la « trade deadline », en a surpris plus d’un. Le jeune arrière des Sixers aura beaucoup de mal à grappiller des minutes, mais Brad Stevens le suivait depuis longtemps, et il avait même prévenu Daryl Morey.

« Nous avons parlé de Jaden à plusieurs reprises, plusieurs mois auparavant, et nous avions prévenu qu’il nous intéressait s’ils voulaient le transférer », a expliqué le président des Celtics. « Nous en avons reparlé au cours des deux dernières semaines et on était prêt à prendre une décision le jour de la « trade deadline ». On ne cherchait pas à négocier, mais on était plutôt du genre à attendre et à le faire si l’opportunité se présentait. »

Premier tour de Draft des Sixers en 2021, Jaden Springer était donc sur les tablettes des Celtics depuis cette époque.

« L’année où il est drafté, on avait le 45e choix. L’année suivante, on avait le 53e choix. La plupart du temps, on parle de joueurs qui sont plus âgés que le joueur qu’on vient de récupérer alors qu’il est dans sa troisième année » rappelle Brad Stevens. « Nous avons suivi son évolution de près au fil des ans. C’était le plus jeune joueur de sa Draft. C’est encore un gamin. Il a été incroyable lors des playoffs de la G-League l’année dernière. Il a fait beaucoup de bonnes choses contre nous en G-League. Nous l’avons vu en vrai plusieurs fois là-bas. C’est un gars que nous suivions depuis un moment ».

Du côté de Daryl Morey, on explique qu’on n’avait pas vraiment le temps de développer l’arrière de 21 ans.

« Nous avons dû nous demander quelles étaient les chances que Jaden Springer – qui, selon moi, a un grand avenir – aide notre rotation pour les playoffs dans un, deux ou trois ans. Et quelles sont les chances que le choix du deuxième tour (récupéré en contrepartie) nous aide ? Et nous pensions que ce choix nous aidait davantage. C’est la réalité. Cela nous permet d’aller chercher peut-être un vétéran à la « trade deadline » de l’année prochaine et d’autres choses de ce genre » conclut ainsi le dirigeant de Philadelphie sur cet échange.

Jaden Springer Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 PHL 2 3 100.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 2022-23 PHL 16 6 48.6 40.0 75.0 0.4 0.5 0.9 0.5 0.9 0.4 0.2 0.2 2.6 2023-24 * All Teams 49 10 39.9 20.8 83.3 0.7 0.9 1.6 0.9 1.4 0.7 0.7 0.3 3.3 2023-24 * PHL 32 12 39.0 21.6 82.4 0.8 1.0 1.8 1.1 1.5 0.8 0.8 0.3 4.0 2023-24 * BOS 17 8 43.3 18.2 87.5 0.5 0.7 1.2 0.5 1.0 0.7 0.5 0.2 2.1 Total 67 9 41.8 22.6 82.0 0.6 0.8 1.4 0.8 1.2 0.6 0.6 0.3 3.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.