Entre les Lakers et Dillon Brooks, c’est toujours le grand amour !

« Question suivante. » Au cours d’un passage peu enthousiaste devant les journalistes, LeBron James n’a pas voulu s’exprimer sur le sujet qui fâche : Dillon Brooks. Au cœur de la large victoire des Rockets sur les Lakers, le Texan ne s’est pas seulement fait remarquer par sa défense et ses 17 points inscrits (7/12 aux tirs).

Premier « fait d’arme » à l’entame du second quart-temps quand Dillon Brooks a été coupable d’une poussette dans le dos de Jarred Vanderbilt qui s’élevait pour finir au dunk, avant de s’écrouler sur le parquet. Le genre de geste dangereux et parfaitement inutile tant le joueur des Rockets était en retard.

« Être compétitif, c’est une chose. Mais mettre les joueurs en danger de blessure avec certains gestes… J’ai revu l’action juste avant de venir ici, il le pousse dans le dos, un gars qui est en l’air. En l’air, sans défense », décrit Darvin Ham qui considère Dillon Brooks comme « l’un des plus grands compétiteurs de notre ligue », mais soutient pleinement son joueur.

Anthony Davis pense qu’il aurait dû être expulsé

« Les gars se blessent comme ça. Et vous devez savoir quel type de joueur il est. Les arbitres ont laissé faire et Brooks l’a provoqué. Il parle et dit ce qu’il veut aux arbitres, aux joueurs », complète Anthony Davis, selon qui il aurait dû être expulsé pour ce premier geste, en faisant référence au second acte provoqué par Dillon Brooks.

Car une minute plus tard, celui-ci est revenu au contact du joueur des Lakers qui ne l’a pas supporté : une poussette après un rebond, puis un geste plus franc, du doigt au niveau de la tête. De quoi être renvoyé au vestiaire suite à deux fautes techniques consécutives…

« Il a eu l’impression que j’avais fait un mauvais geste. Et quand il se sent comme ça, il aime bousculer. Et c’est le basket, on se bouscule et j’ai l’impression qu’il est allé un peu trop loin », semble s’amuser Dillon Brooks après coup. « Personne ne parlera à un autre homme comme il l’a fait avec Vando. Vando a donc fait ce qu’il avait à faire », rétorque Anthony Davis alors que Dillon Brooks aurait traité son adversaire de « fiotte » (« pussy ») selon un joueur des Lakers cité par ESPN.

LeBron James KO

Fin de chantier pour Dillon Brooks ? Négatif, car en seconde période, celui-ci s’en est pris à sa cible favorite : LeBron James. En plus d’un « trashtalking » classique, il a signé un mauvais geste à six minutes de la fin : en tentant de capter un rebond offensif devant le « King », il a laissé traîner une main au niveau de son visage. KO, comme rarement, le joueur des Lakers est resté de longues secondes au sol.

Dillon Brooks a été sanctionné d’une faute flagrante de niveau 1, tandis que son adversaire manquait par deux fois de sanctionner sur la ligne des lancers-francs. « Peut-être que Dillon Brooks n’aurait pas dû être dans le match non plus… », suggère Darvin Ham en pensant à ce geste et à l’ensemble de son œuvre.

Mais l’intéressé, sanctionné par cinq fautes personnelles dans le match, est resté jusqu’au bout avec sa « mentalité de mâle alpha » comme il le dit.

« L’année dernière, j’ai laissé les choses aller trop loin. Aujourd’hui, j’ai l’impression d’avoir une certaine maîtrise de la situation. Il s’agit simplement d’apporter l’énergie nécessaire en sachant que certaines choses que vous faites peuvent aller trop loin. Et de jouer dans les limites. » Très limite…