Les Pistons ont fait le grand écart

Voilà un résultat de plus que personne n’avait vu venir. En difficulté la veille face à Washington, la pire équipe de la ligue (après eux), les Pistons ont trouvé les ressources pour taper Oklahoma City ! Même en « back-to-back », même privés de Cade Cunningham, laissé au repos par précaution, les joueurs de Monty Williams ont réussi à créer la surprise. Et dans cette saison particulièrement compliquée, les victoires de ce genre se savourent pleinement.

La rencontre avait pourtant très mal commencé, puisque le Thunder menait de 10 points après moins de quatre minutes de jeu (5-15), forçant Monty Williams à arrêter le jeu.

« Je crois juste que nos joueurs sont mobilisés. Quand j’ai demandé le temps mort, j’ai dit que ça m’allait que nos adversaires mettent leurs tirs, mais qu’il fallait qu’on se batte de la façon dont on s’est battu ensuite pour se donner une chance de gagner. On avait toutes les bonnes raisons de se donner des excuses. On était en « back-to-back », face à la meilleure équipe de l’Ouest, mais on a tout donné », a-t-il ainsi déclaré après la rencontre. « C’était vraiment super de revenir après une défaite difficile comme celle de la veille, et de produire ce genre d’effort devant nos fans. C’était vraiment cool. Et d’entendre le public nous ovationner à la fin, je sais que c’est quelque chose que nos gars ont apprécié ».

Pour une fois, tous les voyants sont passés au vert en faveur de Detroit avec notamment un deuxième quart-temps à 46 points inscrits qui a changé la dynamique, permettant aux locaux d’aborder la suite avec une bonne dynamique. De quoi donner des ailes au groupe, malgré la difficulté de la situation qu’ils doivent vivre au quotidien.

« Je pense que ça a été une question d’énergie des deux côtés du terrain », a souligné le coach du Thunder, Mark Daigneault. « Ils ont joué avec une grande énergie, à nous battre pour arracher les ballons, à jouer à fond… Au fil du match, on n’a pas été en mesure de rivaliser avec la même énergie. Bien sûr qu’ils méritaient la victoire ».

Le coup de boost de Jalen Duren

Pour Monty Williams, c’est aussi la satisfaction de voir son groupe évoluer dans le bon sens, sur les principes de jeu qu’il essaie d’inculquer à ses joueurs, à commencer par l’importance de maîtriser les fondamentaux du jeu, ces petits détails qui à l’arrivée changent le cours et l’issue d’un match.

« On parle toujours des lancers, du rebond et des balles perdues. Si tu es gagnant dans ces trois catégories, tu vas probablement gagner le match. Je crois que ce soir, c’est la première fois de la saison qu’on gagne sur les trois tableaux. Limiter les ballons perdus, ça nous a juste donné l’opportunité de nous procurer plus de tirs. La veille, on devait être à 15 tirs pris de moins, à 85 contre 100 ou quelque chose comme ça. Ce soir, on en a pris trois de plus. On a su prendre soin du ballon », a ajouté le stratège des Pistons.

Pour couronner le tout, après avoir vu Marvin Bagley III se faire plaisir avec sa nouvelle équipe des Wizards samedi, Detroit a eu le plaisir d’assister à la prestation XXL de Jalen Duren, à 22 points, 21 rebonds (son record en carrière) et 6 passes. Aux côtés de Jaden Ivey et Bojan Bogdanovic, le pivot aura été l’une des satisfactions de la soirée.

« C’était vraiment bien, surtout après le match face à Washington, où on n’a pas bien joué et où rien ne s’est passé comme on l’aurait voulu. On était mou, alors qu’aujourd’hui, le mot d’ordre était de maintenir cette énergie. On savait quel genre d’équipe on avait en face. Ils ont bien joué toute la saison, c’est une équipe de playoffs, donc on savait qu’on devait se tenir prêt », a-t-il confié, mettant en avant le résultat collectif avant sa performance individuelle. « Ce qui me rend le plus heureux, c’est qu’on ait eu la victoire. C’était vraiment une victoire importante surtout après ce qu’on a fait la veille ».