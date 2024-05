Les Pistons s’offrent le Thunder

Malgré l’horaire avancé, et changé pour ne pas marcher sur les pieds des Detroit Lions (NFL), qui vont tenter de se qualifier pour le Super Bowl, le Thunder prend sa rencontre face aux Pistons par le bon bout. Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren ouvrent la voie et Oklahoma Citt fait la course en tête, face à des Pistons balbutiants et maladroits, à l’image de Jaden Ivey à 1/6 aux tirs (31-24).

Premier de l’Ouest ou pas, le Thunder se fait toutefois chahuter en deuxième quart. Un 7-0 des Pistons revenus à hauteur leur permet de prendre 9 points d’avance ! Grâce notamment à un gros coup de boost du banc, à l’image de ce joli alley-oop conclu en haute altitude par Kevin Knox !

Au terme d’un deuxième quart bien trop laxiste défensivement du Thunder (46-30), les Pistons sont devant à la pause (70-61), avec Jalen Duren (10 points, 9 rebonds, 4 passes) qui a pris le dessus sur Chet Holmgren. Stat bonus : une seule balle perdue pour Detroit en première mi-temps !

Jalen Duren dominateur

Au retour des vestiaires, le Thunder serre les vis défensivement et revient souffler dans la nuque des jeunes Pistons. Mais ces derniers, dont Jaden Ivey, répondent présent et remettent un écart, avec un confortable (et surprenant) +14 avant le dernier quart (100-86).

Sans SGA visiblement préservé en fin de match, le Thunder subit la loi de Pistons agressifs, avec Monte Morris qui pique la balle avant de lancer Burks qui envoie Thompson au alley-oop en deux coups de cuillères à pot.

Mark Daigneault hisse bientôt le drapeau blanc, avec quelques minutes (mais aucun ballon) pour Olivier Sarr (120-104). Seul bémol de la soirée pour Detroit : la sortie sur blessure d’Isaiah Stewart (cheville gauche).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une victoire de prestige pour les Pistons. Ne riez pas, mais avec deux victoires en trois matchs, les Pistons ne sont pas loin de leur plus belle série de la saison (ils avaient fait deux victoires de suite en début de saison). Après avoir battu les Hornets jeudi, ils se sont surtout offert le scalp du Thunder, la meilleure équipe de l’Ouest, en contrôlant le match à partir d’un deuxième quart ébouriffant en attaque : 46 points !

– Fin de série pour OKC. Secoué par deux défaites consécutives à Los Angeles, le Thunder restait sur cinq victoires de rang. Série stoppée à Detroit malgré 31 points de SGA (en 29 minutes) et 17 points de Jalen Williams. Catastrophique à 3-points à 8/28, OKC a lâché prise défensivement face à l’étonnante furia des Pistons.

– Le duel Duren – Holmgren. La puissance du Piston a eu raison de la longueur du Thunder. Jalen Duren a ainsi terminé avec un double double-double, à 22 points plus 21 rebond (et 6 passes) quand Chet Holmgren a dû se contenter de 9 points et 12 rebonds, à 4/11 aux tirs et 1/5 à 3-points.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.