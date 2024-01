Kristaps Porzingis aimerait retrouver Nikola Jokic en finale NBA

En inscrivant les onze premiers points des Celtics, Kristaps Porzingis a lancé la rencontre au sommet entre Boston et Denver. Dans la foulée, Nikola Jokic a répondu et le Letton a souffert face à la dimension physique du Serbe.

Si ensuite Joe Mazzulla a envoyé Al Horford sur le MVP des Finals 2023, les deux hommes ont livré un duel très physique et prolifique en début de rencontre, avec 15 points chacun en premier quart-temps.

« J’ai une marque que je vais vous montrer. Elle date de ma deuxième année dans la ligue. Tout le monde pense que c’est une cicatrice après une opération, mais c’est une griffure pendant un match », confesse l’intérieur de Boston, en réaction aux marques sur les bras de Jokic. « C’est pour cette raison que je porte un manchon, car il y avait du sang partout. On se fait tous accrocher. Mais je suis d’accord, les bras de Jokic ne sont pas rouges par hasard. C’est dingue. Peut-être qu’il devrait porter un manchon aussi. »

Un « jeu d’échecs » entre deux grandes équipes

Les Nuggets auront finalement raison des Celtics. Et Nikola Jokic de Kristaps Porzingis car le premier a compilé 34 points, 12 rebonds et 9 passes quand le second n’a mis que six points après son très bon premier quart-temps.

« C’est un pur talent, un pur génie du basket », admire l’ancien des Knicks et des Mavericks. « C’est le meilleur joueur du monde. Il est tellement malin. Il vous endort presque, comme s’il ne faisait rien et passait seulement à côté de vous. Il a tellement de trucs dans sa manche, il fait tellement de choses, met des tirs tellement difficiles qui ne le sont pas pour lui, car il les marque depuis longtemps. Il faut faire avec. »

L’intérieur de Boston a adoré ce duel et cette partie. « Même si on a perdu, c’était un grand match », glisse-t-il. Une rencontre digne d’un match de playoffs, comme l’explique Jamal Murray : « C’était un match tactique. Tout le monde sur le terrain était sur la même longueur d’onde. Chaque temps-mort faisait une différence. Les deux équipes se contraient mutuellement. »

Le champion en titre et le finaliste 2022 ont rendez-vous à Denver le 7 mars pour le match retour. Pour une série de playoffs, il faudra se retrouver en juin, en Finals. Ce qui plairait à Kristaps Porzingis. « Si on les retrouve en playoffs, ce sera un sacré jeu d’échecs », conclut-il.

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.9 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.3 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.4 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.7 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.7 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.7 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 30 30 52.5 32.7 83.7 1.5 5.3 6.8 2.0 2.8 0.7 1.6 1.8 19.1 Total 432 31 45.7 35.7 82.8 1.7 6.1 7.9 1.8 3.0 0.7 1.7 1.8 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.