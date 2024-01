À Miami, Erik Spoelstra décroche le plus gros contrat de l’histoire du sport américain pour un entraîneur

Le clin d’œil de l’histoire est plutôt sympa alors que la NBA a posé ses valises à Paris pour le NBA Paris Game qui se disputera ce jeudi entre Cleveland et Brooklyn. C’est en effet dans la capitale française que l’aventure en NBA a commencé pour Erik Spoelstra, lors d’un match de pré-saison disputé à Bercy le 9 octobre 2008 pour l’un de ses premiers matchs sur le banc du Heat. C’était face aux Nets de Vince Carter et Brook Lopez. Qui aurait pu imaginer à cette époque que le « Spo » ferait une telle carrière ensuite au sein de la franchise floridienne ?

Plus de quinze ans et deux titres de champion NBA plus tard, Erik Spoelstra est plus que jamais l’homme fort du Heat derrière Pat Riley. Après avoir emmené son équipe en finales NBA contre toute attente la saison dernière, Miami a décidé de le récompenser en lui faisant signer une prolongation XXL.

Le plus gros salaire pour Popovich, le plus gros contrat pour Spoelstra

Celle-ci a été actée hier soir d’après ESPN, et il s’agit d’un événement puisque c’est le plus gros contrat signé par un coach dans l’histoire du sport américain avec une prolongation de huit ans et 120 millions de dollars !

Il reste toutefois le deuxième entraîneur le mieux payé de la NBA derrière Gregg Popovich et ses 19 millions de dollars par an. Il figure également derrière Pop’ comme le coach le plus fidèle à une seule franchise, lui qui n’a connu que Miami dans sa carrière d’assistant puis d’entraîneur principal. Enfin, en terme de victoires, il est le troisième coach (704 victoires) derrière Gregg Popovich et Rick Carlisle parmi les coachs en activité.

Son histoire avec le Heat a véritablement commencé 1995 lorsqu’il avait intégré la franchise comme coordinateur vidéo. Progressivement, il a gravi les échelons, pour en arriver jusqu’à intégrer le staff de Pat Riley puis finalement le remplacer en 2008. Il a ensuite fallu gérer les « Three Amigos » et la pression qui a accompagné le trio Wade-James-Bosh et lui a permis de faire le doublé en 2012 et 2013.

Même après la fin de cette belle épopée, le technicien de 53 ans est resté le garant de l’ADN de la franchise, devenue une référence pour son éthique de travail. Lui aussi en est devenue une pour sa capacité à tirer le meilleur de ses groupes. Malgré les embûches, il s’est également distingué par son extraordinaire force de caractère, et le parcours de ses joueurs lors des derniers playoffs en est peut-être le plus beau témoin. Cette saison encore, le Heat est au rendez-vous. De quoi pousser Pat Riley et les dirigeants floridiens à lui accorder cette prolongation record…