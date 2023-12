Bronny James brille dans la défaite

Cinquième sortie, et quatrième défaite pour Bronny James, puisque USC s’est incliné 86-70 face à Oregon State. Les Trojans passaient un test grandeur nature cette semaine avec leurs débuts dans la Pac 12, et ça se traduit par deux défaites. Mais la bonne nouvelle, c’est que Bronny James a franchi un cap avec 15 points à 6 sur 11 aux tirs, et 3 passes en sortie de banc.

Le staff avait décidé lui accorder davantage de temps de jeu, et le fils de LeBron James a séduit par sa défense sur l’homme, et ses prises de risque en attaque. « Bronny est un super joueur » témoigne Boogie Ellis, meilleur marqueur de USC. « Je sais qu’il va créer du jeu, et qu’il va déclencher des choses. Il nous apporte beaucoup d’énergie et il est très bon en défense. »

De plus en plus à l’aise à chaque match

Ce qui impressionne Boogie Ellis, c’est ce retour au premier plan après près de cinq mois sans jouer. « Le voir revenir et jouer comme ça après tout ce qu’il a traversé, c’est la preuve qu’il est très bon. Je suis heureux qu’il joue bien et que tout le monde continue à bien jouer avec lui. »

Avec 20 minutes de temps de jeu, Bronny James se rapproche d’une pleine utilisation, et face à Oregon State, il a eu droit à deux séquences de six minutes et plus. Une première cette saison.

« Nous sommes plus à l’aise à l’idée de lui donner plus de temps de jeu », a confirmé Andy Enfield, l’entraîneur de USC. « Et tant qu’il peut garder cette énergie, je trouve qu’il fait du très bon travail. Il semble de plus en plus à l’aise à chaque match ».