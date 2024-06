Jalen Williams, le juste milieu

Il ne marque pas 30 points par match comme Shai Gilgeous-Alexander. Il n’est pas un rookie sensation comme Chet Holmgren. Il n’est pas non plus un joueur particulièrement spectaculaire. Non, Jalen Williams ne fait pas de bruit, ne brille pas de mille feux. Il reste néanmoins un élément absolument essentiel du Thunder.

La preuve avec son dernier match en date, à Denver, où ses 24 points ont été très précieux pour rester dans la rencontre. Il a pris ses responsabilités, en maintenant les siens dans la partie.

« Je pense que, quand les coaches ont confiance en moi et me disent de jouer, je suis capable de me libérer et de faire ce que j’aime faire sur le terrain », explique-t-il à The Oklahoman. « Notre équipe est tellement talentueuse que tout le monde peut marquer. Pour moi, c’est une question d’équilibre : comment impliquer les autres pour qu’ils restent chauds ? »

Simple, efficace et juste

Rookie très intéressant la saison dernière, Jalen Williams est monté d’un cran cette année, toujours dans un style discret et efficace. Il a progressé, là où Josh Giddey, outre ses soucis extra-sportifs, a régressé, et il affiche 17.5 points de moyenne à 50% de réussite au shoot.

« Si on dit à un joueur de faire le choix juste, on peut nuire à son agressivité ; si on dit au joueur d’être agressif, on peut nuire à sa justesse. Chaque joueur doit trouver l’équilibre entre ces deux éléments », analyse Mark Daigneault.

C’est le cas pour l’ancien de Santa Clara en NCAA, qui a trouvé sa place entre Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren. Il sait passer du rôle de bon lieutenant, prêt à céder la place pour les faire briller, à celui de cadre important, capable de mettre presque 20 points pour soutenir le Canadien.

« C’est un joueur qui fait les choix justes », remarque son coach. « C’est ce qui m’a frappé chez lui, même quand il était à l’université, il laisse le jeu lui dicter ce qu’il doit faire. On a besoin qu’il soit un joueur important, la tête du serpent, et un créateur pour nous. »

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.6 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 Total 146 31 53.2 39.5 81.3 0.8 3.4 4.2 3.9 2.5 1.3 1.7 0.6 16.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.