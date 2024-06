Tirs à 3-points en carrière : Damian Lillard dans le Top 5 de l’histoire

« Il t’en faut deux de plus ! » Voilà ce qu’un membre du staff des Bucks a lâché à Damian Lillard, alors que celui-ci regagnait son banc lors de la rencontre face aux Bulls, plus tôt dans la semaine. Le meneur des Bucks, auteur d’une soirée noire niveau adresse (14 points à 3/17), ne savait pas encore de quoi il était question.

L’ancien joueur des Blazers l’a mieux compris au moment d’affronter les Pacers cette nuit. Les « deux » unités sont une référence à sa position dans la hiérarchie des joueurs ayant le plus grand nombre de paniers à 3-points en carrière : deux de plus lui permettaient de grimper.

Auteur de 21 points, il y est parvenu malgré un paquet de déchets derrière l’arc : seulement 2/8, mais suffisamment donc pour déloger Kyle Korver à la 5e place du classement.

Reggie Miller dans son viseur

« Quand il s’agit de records, ma mère va m’en parler, mes cousins parfois aussi, en me disant que je dois être plus heureux, davantage l’apprécier. Mais je suis tellement pris par l’échéance suivante, le fait d’avancer, que je ne l’apprécie qu’un an après. Je verrai une liste et mon nom sera dessus et je me dirai »Mince alors, je suis n°3, n°2 ou proche de ce que je sais quoi’. Ça n’a pas de différence », minore le meneur de jeu.

Il concède toutefois : « Je le reconnais clairement et c’est un honneur d’être dans ce groupe avec autant de supers shooteurs, mais dès que j’ai vu (la liste), j’ai regardé qui était le n°4 et à combien j’étais derrière. C’est mon processus naturel. »

A 33 ans, « Dame Time » a désormais besoin de 110 paniers supplémentaires pour atteindre sa cible suivante, Reggie Miller. En gardant son rythme de croisière actuel, 3 paniers primés par rencontre (ce qui est moins que lors de ses belles années à Portland), il pourrait y arriver dans moins d’une quarantaine de matchs.

Mille tirs de plus pour Stephen Curry

Il aura encore du boulot en revanche pour atteindre Ray Allen, 2e, tandis que James Harden a aussi encore de l’avance sur lui, mais est beaucoup moins prolifique en la matière ces dernières années. Quant à Stephen Curry, il a plus de 1 000 tirs convertis d’avance sur Damian Lillard…

Mais comme son homologue des Warriors, il a contribué à sa façon à la révolution du tir à 3-points.

« Dame, ainsi que Steph, sont deux des grands pionniers du tir à 3-points ultra-long. Terry Stotts est un coach très sous-estimé, il a fait travailler Dame sur des choses qui lui permettent de shooter facilement de loin. Ces ‘pick-and-roll’ près de la moitié du terrain et ces ‘pull-up’ après un dribble sont devenus une habitude. Le style de Steph est un peu différent, mais les gens ne devraient pas oublier Dame dans l’histoire », réclame Rick Carlisle, qui considère Damian Lillard comme l’un de ceux qui a « changé le jeu ».

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.1 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.9 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.9 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.7 0.4 25.8 2019-20 POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.8 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.5 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.3 24.3 Total 842 36 43.8 37.1 89.7 0.6 3.6 4.2 6.7 1.9 1.0 2.8 0.3 25.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.