Reprise en douceur pour Anthony Edwards

Après deux matchs manqués suite à sa blessure à la hanche, Anthony Edwards a effectué son retour la nuit dernière face aux jeunes Spurs, en chute libre de leur côté au classement. Avec 17 points, 7 rebonds et 6 passes, la jeune superstar des Wolves n’a pas eu à forcer son talent pour engranger une nouvelle victoire (102-94).

« J’avais un peu peur »

Surtout, il n’a pas voulu trop forcer physiquement, afin de tester un peu sa hanche encore endolorie. Mais, collé aux basques de Tre Jones en défense, il a montré en deuxième mi-temps qu’il ne lui fallait pas beaucoup de temps pour se dérouiller !

« J’avais un peu peur. Je n’ai pas voulu en faire trop », a reconnu Anthony Edwards dans le Star Tribune. « Le plus important était de [rejouer]. »

Très maladroit à 4/17 aux tirs au final, Anthony Edwards a passé le plus clair de son temps au large, à tenter des tirs difficiles, sans trop vouloir se risquer aux contacts dans la peinture.

« Il a mis du temps à trouver le rythme du match. Et je ne suis pas sûr qu’il l’ait trouvé », analyse Chris Finch. « J’aimerais qu’il attaque plus le cercle. Il a semblé hésitant à y aller parfois. Mais il doit certainement gérer un peu d’inconfort. C’était à prévoir. »

« Même à 80%, je veux jouer »

Pas de panique donc pour les Wolves qui sont confortablement installés en tête de la conférence Ouest, à 16 victoires pour 4 défaites, dont une série en cours de cinq victoires de rang.

« On est une équipe qui aime jouer », confirme Chris Finch. « C’est notre état d’esprit. Nos gars veulent jouer, on veut courir. On n’est pas une équipe qui peut se reposer. »

Avec un court road trip de trois matchs dans le Sud, à La Nouvelle Orléans et Dallas, Anthony Edwards va être rapidement remis au parfum des grands matchs. Face à deux adversaires qui jouent le Top 8 à l’Ouest.

« Je veux juste jouer. Même à 80%, je veux jouer », conclut ainsi « Ant ». « Je n’aime pas rester assis sur le banc et rater des matchs. Les gens ne peuvent parfois se permettre de venir qu’à un seul match. Et si toi, tu es sur le banc… Je tire de la fierté à jouer à chaque match. »

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.9 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 Total 302 34 44.6 35.3 79.3 0.7 4.5 5.2 4.1 2.1 1.4 2.8 0.6 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.