Les Suns et le temps-mort de la discorde

« Qu’ont-ils sifflé ? » Si Reggie Miller a posé la question ainsi au micro de TNT, pendant le commentaire du match, c’est que la réponse ne lui semblait pas naturelle. En effet, il reste onze secondes à jouer, les Suns viennent de revenir à deux points. LeBron James trouve Austin Reaves pour la remise en jeu.

L’arrière des Lakers est pris à deux par Devin Booker et Kevin Durant. Il semble perdre le contrôle du ballon. Dans le même temps, LeBron James demande un temps-mort, que les arbitres accordent.

« Le monde entier et les autres joueurs sur les réseaux sociaux l’ont vu. C’est ainsi. Les arbitres manquent des coups de sifflet parfois. C’est dur », a réagi Devin Booker, qui n’a pas avalé cette décision. « Quand il y a une telle attente autour d’un match, on ne demande pas de favoritisme, mais une juste chance. »

L’arrière des Suns a dit aux hommes en gris que les Lakers n’étaient pas en capacité de demander un temps-mort. A-t-il eu une réponse ? « Non, ils m’ont simplement regardé… », lance-t-il.

Les arbitres estiment qu’Austin Reaves avait le contrôle

Même colère chez Frank Vogel, qui n’a pas compris la décision arbitrale et a vu Los Angeles se qualifier pour le Final Four du Tournoi NBA.

« On ne peut pas prendre un temps-mort sur un ballon perdu. Ce n’est pas possible », peste le coach de Phoenix pour Yahoo Sports. « S’il y a un coup de sifflet, je ne vois pas pourquoi pas on ne peut pas revenir en arrière. Je sais que ce n’est pas une faute ou une sortie, avec un challenge, mais si un coup de sifflet arrive par inadvertance, l’arbitre peut décider que c’est une erreur et l’annuler. C’est extrêmement décevant. »

Les arbitres de la rencontre ont communiqué sur cette décision qui fait déjà couler beaucoup d’encre. D’après la réponse de Josh Tiven, les officiels n’ont pas commis d’erreur.

« Pendant cette action, l’arbitre a estimé que Los Angeles était toujours en possession du ballon lorsque LeBron James a demandé un temps mort. L’examen de la vidéo d’après-match au ralenti a montré qu’Austin Reaves avait la main gauche sur le ballon alors que celui-ci était coincé contre sa jambe gauche, ce qui constitue un contrôle. »