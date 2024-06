Les Blazers obtiennent une enveloppe pour remplacer Robert Williams III

Petit lot de consolation pour Portland qui, d’après les informations d’ESPN, obtient de la part de la NBA une « Disabled player exception » de 5.8 millions de dollars, à la suite de la blessure longue durée de Robert Williams III (6.8 points, 6.3 rebonds, 1.2 contre et 1.2 interception de moyenne).

Absent pour le reste de la saison 2023/24, en raison de son opération du genou droit, le « Time Lord » pourra donc être remplacé dans l’effectif des Blazers par ses dirigeants, grâce à cette enveloppe financière. Celle-ci correspond à la moitié du salaire de l’intérieur de 26 ans et elle permettra à la franchise de l’Oregon de recruter un joueur qui se trouve dans la dernière année de son contrat ou bien d’en recruter un pour un contrat d’une durée d’un an.

Comme doublure de Deandre Ayton, Portland pourrait décider de s’orienter vers des profils comme ceux de Nerlens Noel, Wenyen Gabriel, Derrick Favors ou encore Tag Gibson, tous libres actuellement.

LEXIQUE

Disabled Player Exception : lorsqu’une franchise perd un joueur pour une longue durée, elle peut demander à la NBA de profiter d’une enveloppe supplémentaire pour recruter un joueur. Cette « dérogation », accordée après une étude du dossier médical, permet de ne pas compter le salaire du joueur blessé, et de proposer un contrat à son remplaçant pour un montant égal à 50% du salaire du joueur blessé. Avec cette enveloppe, on peut signer un joueur libre ou un joueur sur la liste des coupés, mais aussi réaliser un transfert. La durée du contrat du joueur acquis par cette exception ne pourra excéder un an, et avec cette enveloppe, on ne peut acquérir qu’un seul joueur.

Robert Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 BOS 32 9 70.6 0.0 60.0 0.8 1.7 2.5 0.2 1.1 0.3 0.3 1.3 2.5 2019-20 BOS 29 13 72.7 0.0 64.7 1.4 3.0 4.4 0.9 1.8 0.8 0.7 1.2 5.2 2020-21 BOS 52 19 72.1 0.0 61.6 2.6 4.3 6.9 1.8 2.0 0.8 1.0 1.8 8.0 2021-22 BOS 61 30 73.6 0.0 72.2 3.9 5.7 9.6 2.0 2.3 0.9 1.0 2.2 10.0 2022-23 BOS 35 24 74.7 0.0 61.0 3.0 5.4 8.3 1.4 1.9 0.6 1.0 1.4 8.0 2023-24 POR 6 20 65.4 0.0 77.8 1.8 4.5 6.3 0.8 2.8 1.2 1.2 1.2 6.8 Total 215 21 72.9 0.0 66.0 2.6 4.3 6.9 1.4 1.9 0.7 0.9 1.7 7.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.