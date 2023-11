Saison terminée pour Robert Williams III

Le verdict est tombé pour Robert Williams III et, comme on pouvait s’y attendre, ESPN annonce que l’opération pour traiter son genou droit l’oblige à mettre un terme à sa saison dès le mois de novembre…

Une galère physique supplémentaire pour l’intérieur de 26 ans, touché dimanche contre Memphis et qui avait rejoint Portland début octobre, afin d’y devenir la doublure de Deandre Ayton.

Finalement, le « Time Lord » ne dépassera donc pas la barre des six matchs disputés avec les Blazers (pour 6.8 points, 6.3 rebonds, 1.2 contre et 1.2 interception de moyenne) et on ne le reverra ainsi qu’en 2024/25.

Côté Portland, les dirigeants auront la possibilité de demander auprès de la NBA une « Disabled Player Exception ». Cette enveloppe permet de compenser l’indisponibilité d’un joueur à long terme, et Portland pourrait ainsi récupérer la moitié du salaire de son pivot pour recruter un joueur dans la dernière année de son contrat, ou pour un contrat d’un an.

Robert Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 BOS 32 9 70.6 0.0 60.0 0.8 1.7 2.5 0.2 1.1 0.3 0.3 1.3 2.5 2019-20 BOS 29 13 72.7 0.0 64.7 1.4 3.0 4.4 0.9 1.8 0.8 0.7 1.2 5.2 2020-21 BOS 52 19 72.1 0.0 61.6 2.6 4.3 6.9 1.8 2.0 0.8 1.0 1.8 8.0 2021-22 BOS 61 30 73.6 0.0 72.2 3.9 5.7 9.6 2.0 2.3 0.9 1.0 2.2 10.0 2022-23 BOS 35 24 74.7 0.0 61.0 3.0 5.4 8.3 1.4 1.9 0.6 1.0 1.4 8.0 2023-24 POR 6 20 65.4 0.0 77.8 1.8 4.5 6.3 0.8 2.8 1.2 1.2 1.2 6.8 Total 215 21 72.9 0.0 66.0 2.6 4.3 6.9 1.4 1.9 0.7 0.9 1.7 7.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.