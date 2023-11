Encore opéré, Robert Williams III pourrait ne pas rejouer de la saison…

Décidément, Robert Williams III peine à rester durablement en bonne santé. Comme annoncé par ESPN, le voilà contraint de se faire opérer du genou droit, ce qui devrait le tenir éloigné des parquets pendant un bout de temps.

Dans la foulée, The Athletic ajoute carrément que le pivot des Blazers pourrait… ne pas revenir de la saison !

Pour l’heure, les médecins et le camp du joueur ignorent encore quel type d’opération ils privilégieront, ce qui aura un impact sur la durée d’indisponibilité du « Time Lord ». Ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas la première fois que celui-ci passe sur le billard à cause de ses genoux (déchirure d’un ménisque, arthroscopie).

Touché dimanche soir dans la défaite de Portland à Memphis, Robert Williams III était arrivé il y a un peu plus d’un mois dans l’Oregon, dans le cadre du transfert de Jrue Holiday à Boston. Utilisé comme doublure de Deandre Ayton, il affichait des stats de 6.8 points, 6.3 rebonds, 1.2 contre et 1.2 interception en six matchs.

Robert Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 BOS 32 9 70.6 0.0 60.0 0.8 1.7 2.5 0.2 1.1 0.3 0.3 1.3 2.5 2019-20 BOS 29 13 72.7 0.0 64.7 1.4 3.0 4.4 0.9 1.8 0.8 0.7 1.2 5.2 2020-21 BOS 52 19 72.1 0.0 61.6 2.6 4.3 6.9 1.8 2.0 0.8 1.0 1.8 8.0 2021-22 BOS 61 30 73.6 0.0 72.2 3.9 5.7 9.6 2.0 2.3 0.9 1.0 2.2 10.0 2022-23 BOS 35 24 74.7 0.0 61.0 3.0 5.4 8.3 1.4 1.9 0.6 1.0 1.4 8.0 2023-24 POR 6 20 65.4 0.0 77.8 1.8 4.5 6.3 0.8 2.8 1.2 1.2 1.2 6.8 Total 215 21 72.9 0.0 66.0 2.6 4.3 6.9 1.4 1.9 0.7 0.9 1.7 7.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.